Nelle ultime ore al Grande Fratello è spuntata un’ipotesi da parte di Javier, che sosterrebbe che Michael Castorino è gay. Ironia della sorte, è successo tutto nella stessa data in cui Rosalinda Cannavò aveva supposto che Massimiliano Morra fosse gay, nella famosa edizione del 2020, quando il suo soprannome era ancora Adua Del Vesco. Il 2 ottobre 2024, invece, Jessica Morlacchi ha confessato a Mariavittoria che Javier Martinez ha ipotizzato l’omosessualità di Michael Castorino, che nella casa non si è fatto ancora conoscere pienamente.

Jessica Morlacchi, flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne?/ "È successo prima del Grande Fratello"

Le due si sono messe a parlare cercando di non farsi sentire dai microfoni e sussurrando l’ipotesi all’orecchio. Peccato che al Grande Fratello non sfugga nulla e che il loro labiale è stato particolarmente leggibile. Il tutto è successo di notte e il web ha colto subito la frase delle due ragazze, tanto che adesso l’argomento è diventato virale sui social e tutti parlano della possibile omosessualità di Michael Castorino, il quale non ha mai nascosto di trovare Jessica Morlacchi poco simpatica. Qualora in puntata dovesse essere mostrato il video delle due che si parlano all’orecchio, potrebbe di certo generarsi un litigio.

"Jessica Morlacchi non si lava tutti i giorni"/ Le Non è la Rai choc al Grande Fratello 2024: è polemica!

Grande Fratello, Michael Castorino parla di Jessica: “I suoi amici le hanno detto come comportarsi per emergere”

Non solo Jessica e Mariavittoria hanno parlato della presunta omosessualità di Michael, ma anche Javier. Anzi, lui è stato il primo a far girare la voce, confidando alla Morlacchi di aver pensato fosse gay dopo averlo visto ballare. Alla cantante ha confessato che secondo lui qui è molto contenuto, e che gli dispiace che non riesca ancora ad essere sè stesso anche sotto questo punto di vista. Al che, Jessica Morlacchi del Grande Fratello gli ha risposto che se trovasse il coraggio (di ammettere di essere gay), lo amerebbe follemente.

Pamela Petrarolo furiosa con gli autori del Grande Fratello: "Jessica Morlacchi protetta"/ "Fate vedere..."

Intanto continuano gli attriti tra la cantante e Michael Castorino, che dopo varie confessioni sui suoi genitori si è schierato con Yulia dopo la diretta del Grande Fratello di lunedì 30 settembre 2024. Il giovane organizzatore di eventi ha espresso il suo parere sulla donna, dicendo di vederla forzata anche nella lite con Yulia. Non solo, Castorino ha anche dichiarato che Jessica Morlacchi ha tanti amici che sono stati nella casa del Grande Fratello, e che probabilmente gli hanno mostrato come funziona e quali sono le tattiche per emergere al meglio.