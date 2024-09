Sempre sorridente e gentile con tutti, Michael Castorino si sta facendo amare dal pubblico del Grande Fratello grazie al suo carattere solare e sai suoi ricci rossi inconfondibili. Varesino di nascita, si è trasferito da giovanissimo a Milano per seguire il suo sogno di diventare organizzatore di eventi. All’interno della casa, Michael Castorino è ancora molto timido e durante le ultime puntate Alfonso Signorini ha parlato di lui e Yulia, coloro che non si sono ancora aperti del tutto con gli altri coinquilini e che hanno bisogno di più tempo per mostrare il proprio carattere.

Eppure, Michael Castorino del Grande Fratello si è aperto due giorni fa con le Non è la Rai e Yulia in giardino, raccontando alcuni dettagli della sua famiglia e il suo sogno del cassetto, quello di fare l’attore. Un racconto emozionante e inaspettato, che ha colto di sorpesa le coinquiline che non si aspettavano di sentire questa confessione così profonda e intima, che comprende anche un toccante racconto sulla vita difficile della mamma che se n’è andata dalla Calabria quando era ancora giovanissima.

Grande Fratello, parla Michael Castorino: “Mia madre non sembra fiera di me”

Alle Non è la Rai Michael Castorino ha spiegato di avere un forte legame con la mamma, che lavora in una fabbrica di cioccolato ed è molto appassionata di dolci. Sul padre di Castorino si sa invece ben poco, se non che non abbia avuto rapporti con lui. La donna, secondo quanto ha rivelato il concorrente del Grande Fratello, è scappata dalla Calabria da giovane per poi trasferirsi definitivamente a Varese. Lei, ultima di otto figli, ha una grande differenza d’età con i fratelli. Michael ha poi spiegato di essere a volte deluso dalla mamma, dato che non gli dà mai soddisfazione nel lavoro: “Vorrei che mia madre mostrasse di essere fiera di me, invece mi chiede solo se ho mangiato o se sto bene”.

Cuor di mamma? Michael Castorino spiega alle coinquiline del Grande Fratello che del resto la donna è ancora legata alle tradizioni e vorrebbe che tutte le domeniche ci fosse un pranzo di famiglia insieme a tutti i figli. Michael del Grande Fratello, però, lavora specialmente nel weekend dato che è un organizzatore di eventi. Le Non è la Rai sono stupite dal suo racconto e approfittano della sua apertura per fargli delle domande. Dallo sfogo emerge poi che Michael si sentiva stretto a Varese e nonostante avesse un contratto lavorativo a tutti gli effetti, ha preferito rischiare e spostarsi a Milano facendo un salto nel vuoto.