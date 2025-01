Nikita Pelizon è tornata a parlare del rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma nato all’interno del Grande Fratello. La vincitrice del GF Vip 7 ha più volte commentato il percorso di Helena nella Casa, con cui ha stretto un forte legame durante la loro avventura a Pechino Express nel 2022. Negli ultimi giorni, Nikita ha difeso Helena dopo la feroce lite con Jessica Morlacchi, accusando gli altri concorrenti di provocarla continuamente. In seguito alla nomination d’ufficio imposta alla brasiliana lo scorso lunedì come provvedimento disciplinare, Nikita si è mobilitata per evitare che l’amica venga eliminata, chiedendo ai suoi fan di votarla per restare.

In particolare, la Pelizon ha pubblicato un post su X in cui ha menzionato i vari fandom legati ad Helena, come quello dedicato esclusivamente a lei e quello che supporta la pseudo coppia formata con Javier Martinez. Tuttavia, ha completamente ignorato le “Zelena“, ossia i fan dell’amicizia speciale tra la Prestes e Zeudi Di Palma. Una svista non da poco, considerando che le “Zelena” rappresentano il fandom più grande della brasiliana, con sostenitori da tutto il mondo.

Non è la prima volta che Nikita Pelizon esprime il suo scetticismo riguardo a una possibile storia tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. In un’intervista rilasciata a Chi, Nikita aveva dichiarato di non credere che l’affetto dell’ex Miss Italia per Helena fosse sincero, sostenendo che Zeudi stesse fingendo per ottenere visibilità. “Non vedo la relazione, soprattutto da parte di Zeudi. Non vedo questo affetto sincero. Helena manca poco che la mandi a stendere”, aveva detto, aggiungendo di non essere convinta nemmeno dei sentimenti dell’amica nei confronti di Zeudi.

Ad oggi, però, l’unica a mostrare un interesse che vada oltre l’amicizia sembra essere proprio Zeudi, mentre Helena si limita a divertirsi e, anzi, ha ammesso più volte di provare un sentimento per Javier. Tuttavia, Nikita non ha risparmiato critiche neanche al pallavolista argentino. Sempre nell’intervista a Chi, aveva spiegato: “Mi piaceva, è un bel ragazzo: dolce, educato, sportivo – lei è molto sportiva – e aveva capito come parlare a Helena, quindi chapeau. Ora però mi pare stia facendo il doppio gioco”. A questo punto, viene da chiedersi: Nikita Pelizon entrerà mai nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Zeudi Di Palma? Non resta che aspettare per scoprirlo.