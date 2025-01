Pagelle Grande Fratello, 21a puntata: il confronto tra Helena Prestes, Ilaria e Jessica Morlacchi

Si è da poco conclusa la ventunesima puntata del Grande Fratello, la prima del 2025, che è partita in modo del tutto inedito. Dopo una settimana di litigi e scontri molto accesi, Alfonso Signorini (voto 9) è entrato nella casa del GF per un confronto diretto con tutti i concorrenti. Le parole dette e pronunciate nella casa, ma anche i comportanti hanno spinto il conduttore a prendere una chiara posizione esprimendosi a nome di tutto il programma verso gesti ed atteggiamenti che hanno oltrepassato il limite e il buon gusto. Un discorso accorato e dovuto quello del conduttore che mai come questa volta ha incontrato il plauso anche del pubblico.

Passiamo poi alle protagoniste degli scontri scoppiati nella casa. Partiamo da Ilaria Galassi di Non è la Rai che ha letteralmente aggredito Helena Prestes per una nomination. Il motivo? Helena ha nominato il figlio, ma senza però fare alcun commento su di lui: un grande equivoco, come sottolineato da Cesara Buonamici, che è stato ingigantito anche dalle parole di Jessica Morlacchi. Va riconosciuto ad Ilaria Galassi l’ammissione di colpa: “la responsabilità è solo mia” (voto 5), ma peccato che poco dopo si lasci scappare uno scivolone. Passiamo ad Helena Prestes (voto 6) che in questo caso non ha davvero alcuna colpa.

Grande Fratello, le reazioni di Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Le pagelle Grande Fratello della ventunesima puntata proseguono con lo scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Qui la situazione si fa più complessa, visto che le tra le due non c’è mai stata una grande simpatia. Tutto inizia durante la cena quando Helena non dà il pane a Jessica che reagisce dandole della “imbecille”. Poco dopo la ex cantante dei Gazosa prosegue il suo aulico discorso pronunciando altre parole molto offensive verso la modella brasiliana: “imbecille, stai zitta non sai nemmeno com’è fatto il pane, guardalo bene e mangia”. Un modo di fare subdolo e da bulla che viene sottolineato anche da Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi durante la puntata. Sappiamo cosa è successo dopo: Helena riempie un bollitore con acqua fredda e cerca di bagnare Jessica. La situazione degenera quando Helena lancia il bollitore per terra, ma non verso Jessica come confermato anche durante la puntata.

Se da un lato Helena (voto 5) si è scusata con Jessica ammettendo il suo orribile gesto al punto da essersi preoccupata di averle fatto paura, la Morlacchi non si è pentita affatto anzi ha precisato: “Io non vado in giro ad alzarmi, prendere l’acqua e tirare i bollitori”. Un confronto da cui nessuna né è uscita vincitrice, ma sicuramente Jessica Morlacchi (voto 2) non ha fatto una bella figura visto che poco dopo, scoperto il provvedimento del Grande Fratello, non ha voluto essere paragonata ad Helena decidendo così di abbandonare il gioco. Un comportamento da superba che conferma quanto finora seminato nella casa.