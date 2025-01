Dopo la lite furiosa al Grande Fratello nella notte del 19 gennaio, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto pace. Durante la festa romana, dopo una giornata piena di frecciatine e tensioni, tra i due è scoppiato uno scontro pesante. Lorenzo ha perso il controllo, urlando contro Shaila e rifugiandosi in bagno per sfogare la rabbia con pugni al muro. Il suo comportamento ha fatto infuriare il web, con tantissimi che si sono chiesti perché non siano stati presi provvedimenti nei suoi confronti. Difatti, c’è chi ha sottolineato che altri concorrenti, come Helena Prestes o Ilaria Galassi, sono stati puniti con la nomination d’ufficio per gli stessi atteggiamenti.

Il motivo della lite non è ancora del tutto chiaro, ma sembra che Lorenzo si senta sminuito da Shaila, accusandola di farlo sentire come una “me**a”. Tuttavia, lo scontro è rientrato rapidamente: pochi minuti dopo, le telecamere li hanno sorpresi mentre si abbracciavano. “Ho bisogno di stare da solo e di finire questo percorso da solo”, ha detto Lorenzo, visibilmente turbato. Il giorno successivo, però, i due hanno avuto un chiarimento e si sono lasciati andare ad un bacio hot.

Dopo essersi urlati contro per tutta la serata, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno comunque dormito insieme. La mattina dopo, le telecamere li hanno beccati mentre si baciavano appassionatamente, senza riuscire a staccarsi l’uno dall’altra. Ad ogni modo, dopo questo momento di passione, hanno deciso di sedersi in disparte e chiarirsi. Lorenzo ha spiegato che, essendo sempre stato abituato a cavarsela da solo, fa fatica a condividere i suoi problemi con Shaila. “Ho paura di farti del male”, ha ammesso, aggiungendo che si sente poco libero nel rapporto di coppia.

Shaila, però, è convinta che la libertà che cercano si possa trovare anche stando insieme. La ballerina ha poi rassicurato Lorenzo, ribadendogli che lo accetta così com’è, con tutti i suoi pregi e difetti. “Tu sei l’unica e la prima donna con questi valori per me. Sei una novità, la scoperta più bella. Sei quella donna che mi ascolta, che ha speranza, che vuole costruire”, le ha detto Spolverato. Anche se entrambi hanno ammesso di sentirsi insicuri sulla loro compatibilità, il sentimento che li lega sembra davvero forte e vogliono provare far funzionare le cose. Come evolverà la relazione degli Shailenzo? Non resta che seguire i prossimi sviluppi al Grande Fratello per scoprirlo.