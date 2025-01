Doveva essere una serata tranquilla, le ore sarebbero dovute passare all’insegna del divertimento, ma per qualcuno l’epilogo è stato a dir poco furente. Alcune ore fa, nel bel mezzo di una festa a tema antica Roma organizzata al Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono resi protagonisti dell’ennesima discussione. Toni accesi e parole forti sono volate da entrambe le parti ma è stato soprattutto il primo a manifestare, in modo anche rabbioso, una particolare insofferenza rispetto agli ultimi accadimenti.

Tutto parte dallo sfogo di Lorenzo Spolverato con Chiara appena dopo la discussione con Shaila Gatta al Grande Fratello 2024. “Ho litigato con lei e mi ha rotto il caz*o perchè mi fa sentire una merd*a, piccolo, io non sono così. Ho voglia di vivere e se non sono abbastanza, basta, devo anche divertirmi”. Da qui, il concorrente – come racconta Novella 2000 – è letteralmente esploso con un nervosismo che ha agitato anche gli altri coinquilini presenti che inutilmente hanno cercato di placare gli animi.

Lorenzo Spolverato, pugni al muro e ‘minacce’ di ritiro dal Grande Fratello 2024: “Me ne vado davvero!

Prima dei pugni al muro, poi la ‘minaccia’ del ritiro dal Grande Fratello 2024: “Io me ne vado, così mi tolgo tutto il teatrino perchè mi sono rotto i cogli*ni. Basta, me ne vado davvero!”. Una crisi evidente da parte di Lorenzo Spolverato che non sembra aver digerito e preso bene l’ultima discussione con Shaila Gatta. Una lite che ha forse reso saturo il ragazzo, in disaccordo con le argomentazioni della ballerina e soprattutto risentito per le accuse che gli vengono rivolte. Ora, bisognerà capire se davvero Lorenzo Spolverato deciderà di lasciare il Grande Fratello 2024 e senza dubbi nella puntata di lunedì sarà incalzato da Alfonso Signorini a proposito di quanto accaduto nelle ultime ore.

Resta sullo sfondo un malumore più che latente tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: l’ultima lite con annesso sfogo è solo la punta dell’iceberg di un rapporto che nelle ultime settimane è passato dalla passione travolgente alle liti continue. Le possibilità di una riappacificazione tra i due sono ora in crollo vertiginoso ma, nella Casa più spiata d’Italia, le cose possono cambiare da un momento all’altro…