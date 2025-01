Mentre divampano le polemiche sui social per la nuova notte di follia al Grande Fratello, con Lorenzo Spolverato che è arrivato a tirare pugni al muro al culmine di una lite con Shaila Gatta, emergono nuovi particolari in merito alla rottura tra i due concorrenti del reality. I due, infatti, si sono lasciati di nuovo ed è stata la stessa ballerina a svelare il motivo. La ragazza ha ammesso di essere ubriaca, ma visto che “in vino veritas”, gli ha rivelato che non sono sulla stessa lunghezza d’onda. “Secondo me non siamo nello stesso momento. Le cose si fanno in due”, invece lui è concentrato su se stesso e non vuole sentire la sua versione.

Beatrice Luzzi punge Guru della moda: "Aspettavi solo il GF"/ Poi il messaggio di Luca Calvani: "Non devi..."

Shaila ha, quindi, ammesso che il rapporto con Lorenzo è ormai logoro e che il dialogo è diventato difficile. Nel corso del suo sfogo, ha raccontato che l’attore non riesce a superare le sue paure. “Per te non sarà mai abbastanza nessuna, perché non sei abbastanza tu per te stesso”, la tesi dell’ex velina di Striscia la Notizia, secondo cui se il giovane non accoglierà le sue insicurezza, allora nessuna donna lo potrà fare per lui.

Shaila Gatta, risposta choc a Signorini: "Lorenzo Spolverato è gay?"/ "Quando mi vede qualcosa funziona"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nuova rottura

Secondo Shaila Gatta, proprio questa affermazione avrebbe innescato l’ennesima lite con Lorenzo Spolverato. Pare che i due si siano riappacificati dopo qualche ora, ma la concorrente del Grande Fratello non ha nascosto il suo dolore. “Non ho nemmeno più forze per tenere tutto insieme, quindi forse è meglio una chiusura. Se le cose sono queste, io voglio stare da sola. Questa al Grande Fratello è la sua opportunità, ma anche la mia e non posso annullarmi per lui”.

Dunque, Shaila ha mostrato rassegnazione: “Se viene lui bene, io voglio vivere la mia vita libera, col mio compagno se vuole, altrimenti sta bene da sola. Io credo che sia meglio da soli, perché penso che siamo più liberi. Non ha i miei stessi tempi, non posso fare altro che accettarlo”, ha detto nel suo sfogo. La ballerina ha confessato a Maria Vittoria di voler restare sola: “Così non mi piace. Se c’è da chiedere scusa io chiedo scusa, lui fa i dispetti, a me non piace più. Mi ha fatto una scenata ridicola”.

Shaila Gatta ‘scarica’ Luca Calvani: "Non mi fido più di te"/ "Sono una persona, non un gioco"

Lo sfogo di Shaila Gatta al Grande Fratello

“Ho lottato contro tutti per lui, compresa mia madre. Se hai problemi di insicurezza, condividi con me, non mi flagellare, perché non me lo merito, io sono la sua migliore alleata. Non ho più voglia di lottare”, ha proseguito Shaila Gatta nelle sue confessioni su Lorenzo Spolverato. In realtà, dopo qualche ora i due si sono riavvicinati, ma resta da capire se riusciranno a risolvere i loro problemi e che tipo di provvedimenti ci saranno, se ci saranno, per il giovane dopo la durissima lite della notte.