Grande Fratello premia Anita, Beatrice e altri concorrenti/ “Pomeriggio di assoluto relax”, ecco perchè

GF, gli autori premiano alcuni concorrenti: il comunicato che tutti aspettavano

Il Grande Fratello ha deciso di fare un regalo ad alcuni inquilini nella Casa. E’ risaputo che diversi concorrenti sono all’interno del reality show da più di quattro mesi, tempo piuttosto lungo da condividere senza avere contatti con l’esterno. Gli autori hanno dunque deciso di premiare la loro resistenza, e hanno fatto recapitare un comunicato ai gieffini.

“Grande Fratello, dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?” si legge sulla pagina ufficiale del reality show.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi a rischio? I pronostici sul televoto

Beatrice Luzzi è la protagonista assoluta di questa edizione del reality show, ma all’ultimo televoto potrebbe perdere la corona a causa di alcune polemiche legate alla morte del padre. In molti hanno pensato che l’attrice sfruttasse il lutto per poter vincere il gioco e aggiudicarsi il vasto montepremi.

E, intanto, a prima firma Il sussidiario.net, si delinea un pronostico sui possibili risultati del televoto che vedono a rischio eliminazione proprio Beatrice Luzzi tra i nominati, insieme a Sergio D’Ottavi e Federico Massaro, sulla base di un sondaggio online aperto tra le Instagram stories, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza al quesito: “Chi vuoi salvare? Il pronostico non è sicuramente definitivo e certo; il risultato potrebbe prendere una svolta molto diversa con Luzzi di nuovo immune. Non rimane che attendere la diretta per conoscere le sorti delle votazioni.

