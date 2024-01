Grande Fratello, provvedimenti disciplinari per Anita, Rosy e Varrese?/ Perché diretta staccata a Capodanno

Beatrice Luzzi isolata a Capodanno, il Grande Fratello 2023 prende provvedimenti contro alcuni concorrenti?

Quello che è successo la notte di Capodanno 2024 al Grande Fratello 2024 continua a far rumore ed indignare il web, i telespettatori e non solo. Andando con ordine, in seguito ai continui scontri e contrasti tra Beatrice Luzzi e quasi tutti gli altri coinquilini quest’ultimi hanno deciso di isolarla ed ignorarla la notte di San Silvestro. I più duri nei confronti dell’attrice sono stati Letizia Petris, Anita Olivieri, Rosy Chin ed ovviamente Massimiliano Varrese. Vedere una concorrente di un reality trascorrere la notte più importante dell’anno non insieme agli altri a ridere, cenare, ballare ma isolata in giardino con l’aria mesta e triste ha fatto scattare gli autori e prendere dei seri provvedimenti.

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sempre più vicini al Grande Fratello 2023/ Lui: "Mi sento protetto"

In molti infatti hanno notato che la diretta del Grande Fratello 2023 di Capodanno è stata staccata proprio perché la situazione era diventata insostenibile ma cos’è successo di preciso? A spiegare cosa è potuto accadere ci hanno pensato Deianira Marzano e Amedeo Venza. Gli esperti di gossip e tv hanno postato la segnalazione di una loro follower, che si professa attendibile, che ha spiegato cos’è successo a telecamere spente al Grande Fratello 2023: “Per vie traverse ha saputo che sono stati redarguiti nella Casa per aver lasciato Beatrice isolata ieri! È stato davvero brutto a vedersi anche il figlio c’è rimasto male!”

Ambra Angiolini di nuovo insieme a Francesco Renga, c'entra la figlia Jolanda/ "Hai investito su di noi"

Grande Fratello 2023, in arrivo provvedimenti disciplinari contro Massimiliano Varrese, Rosy Chin ed Anita Olivieri?

Dopo gli scontri in diretta nella scorsa puntata al Grande Fratello 2023 tra Beatrice Luzzi ed Anita Olivieri gran parte degli inquilini si sono schierati in difesa della giovane e contro l’ex attrice di Vivere. Quest’ultima ha visto allontanarsi non solo i rivali storici ma anche colui che credeva un suo grande amico all’interno della Casa, Vittorio Menozzi. Le frecciate sull’alcool di Anita Olivieri e Massimiliano Varrese, l’invito di Letizia Petris a non rivolegerle la parola ed ignorarla tanto da arrivare a non apparecchiare per lei per il Cenone di Capodanno, ed altre frasi tutt’altro che carine di Rosy Chin hanno fatto storcere il naso a molti utenti web che a gran voce hanno chiesto provvedimenti disciplinari contro i concorrenti in questione.

Beatrice Luzzi isolata al Grande Fratello 2023, Gabriele Lazzaro attacca/ "Spettacolo orrendo, vorrei..."

Stando alle indiscrezioni di Deianira Marzano ed Amadeo Venza sembra che gli autori del Grande Fratello 2023 sono stati costretti a staccare la diretta e ad intervenire per rimproverare i concorrenti. Dopo essere stati redarguiti, infatti, alcuni hanno cambiato atteggiamento mentre altri hanno continuato imperterriti ad ignorare Beatrice Luzzi ed adesso si fa sempre più concreta l’ipotesi che per Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Rosy Chin possono essere presi dei provvedimenti disciplinari dopo gli innumerevoli richiami nelle scorse puntate da parte di Alfonso Signorini, sarà davvero così?











© RIPRODUZIONE RISERVATA