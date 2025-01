Shaila Gatta crolla al Grande Fratello

Crollo emotivo di Shaila Gatta al Grande Fratello che, dopo uno sfogo con Lorenzo Spolverato senza svelare la ragione del proprio malessere, durante un nuovo confronto ammette di essere stata infastidita dall’atteggiamento del fidanzato. Dopo aver spiegato di essere particolarmente nervosa e di essere stata sul punto di piangere, Shaila spiega a Lorenzo di essersi sentita sola e sminuita la sera precedente a causa del suo atteggiamento che ha preferito trascorrere ore con Chiara Cainelli. Nel corso della serata, Shaila si è avvicinata più volte al fidanzato, fermandosi a chiacchierare con lui e Chiara. “Amore ci lasceresti finire di parlare?”, è stata la richiesta di Lorenzo che ha spiazzato Shaila “Che bello sentirsi esclusa dal proprio ragazzo”, è stata la risposta di Shaila che è andata via lasciandoli nuovamente soli.

Zeudi Di Palma chiude con Helena Prestes al Grande Fratello: "Solo attrazione"/ "Non voglio essere una..."

Seguendo il consiglio di Ilaria Galassi, Shaila ha preferito non esprimere il proprio stato d’animo ma dopo una notte di pensieri, al culmine del proprio malessere, ha svelato il suo stato d’animo a Lorenzo con cui è riuscita ad avere una discussione tranquilla e costruttiva.

Shaila Gatta e la gelosia per Lorenzo Spolverato

“Quando mi sono avvicinata per parlare e tu mi hai allontanata, mi sono sentita sminuita”. Con queste parole, Shaila Gatta ha fatto presente al fidanzato come si è sentita la sera precedente. “Ho sbagliato a non affrontare il discorso ieri sera, ma non posso tornare indietro. Io cerco sempre di fare la cosa giusta per non ferirti”, ha aggiunto Shaila. Lorenzo le ha spiegato che non voleva assolutamente sminuirla o farla sentire pubblica ammettendo di non aver capito che, in quel momento, ci era rimasta male.

Caos al Grande Fratello: regolamento violato e budget decurtato/ Luca: "A causa di alcuni pagano tutti!"

“Scusa, mi dispiace”, sono state le parole di Lorenzo che ha detto di essersi sentito allo stesso modo quando la sera precedente quando lei è rimasta a parlare in salotto raggiungendolo a letto dopo diverso tempo. Shaila, dopo il chiarimento con Lorenzo, ha poi parlato con Chiara spiegandole che si sarebbe aspettata un’attenzione in più da parte sua. “Mi sarei alzata prima e mi sarebbe piaciuto un ‘mi dispiace”, le parole di Shaila che ha poi chiuso l’argomento.