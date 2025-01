Lorenzo Spolverato in lacrime al Grande Fratello 2024: il supporto di Shaila Gatta

Al Grande Fratello 2024 la permanenza di Lorenzo Spolverato nella Casa prosegue a fasi alterne, tra momenti di spensieratezza e momenti di sconforto e riflessioni sulla sua vita e il suo passato. Con Shaila Gatta il rapporto si è definitivamente ripristinato, nonostante ancora diversi alti e bassi, ed entrambi si sono aperti reciprocamente; ora l’ex Velina sa molto, ma non tutto, della vita del fidanzato, il quale continua a tenere dentro di sé alcuni fantasmi legati alla sua difficile adolescenza, recentemente raccontata in puntata.

“Sono un po’ così, riflessivo“, ammette Lorenzo in un momento di solitudine assieme a Shaila, come mostra un video pubblicato sul sito del reality. Dai suoi occhi sgorgano alcune lacrime, lei capisce che è un momento difficile e, abbracciandolo, cerca di consolarlo: “Con me non ti devi porre dei limiti. Hai paura di appesantirmi o per te è una sconfitta personale chiedere aiuto?“. Shaila gli spiega che non c’è nulla di male a chiedere aiuto, e che forse lui per troppo tempo non l’ha fatto, sbagliando: “Guarda il malessere che ti sei portato per anni per non averlo fatto prima, quindi datti anche la possibilità di fare qualcosa di diverso e di buono per te, perché meriti“.

Shaila Gatta: “Ti meriti di avere accanto una persona che ti vuole“

Lorenzo Spolverato, d’altro canto, non vuole affibbiare a Shaila Gatta ulteriori preoccupazioni legate alla sua vita e glielo dice chiaramente al Grande Fratello 2024: “Sono pesi che non voglio attaccare a nessuno“. La coinquilina però insiste sul fatto che chiedere aiuto per lui sia fondamentale: “Io ti dico: quando arriva il turno che aiuti te? Serve perché ti conosco e ti comprendo di più e questo peso, insieme, lo si alleggerisce“.

Ripensando al suo passato e agli incubi vissuti, il modello milanese svela a Shaila: “Da un lato mi piacerebbe che tu avessi il libro di quegli anni della mia vita in mano“. Lei, d’altro canto, ribadisce la fortuna che ha avuto ad incontrarla e conoscerla, perché così può ricevere il supporto necessario per superare i momenti negativi: “La tua fortuna è avermi incontrata, ti meriti di avere accanto una persona che ti vuole, che ti desidera, con i tuoi difetti e i tuoi dolori“.

