Grande Fratello, torna il doppio appuntamento?/ Ecco quando inizia il reality show

Il GF andrà in onda l’11 e il 15 settembre? L’indiscrezione

Il Grande Fratello riserverà davvero tantissime novità in questa prossima edizione. A cominciare da Cesara Buonamici come unica opinionista, e Rebecca Staffelli come curatrice social al posto di Giulia Salemi, per finire alla formula mista di Vip e Nip.

Edoardo Donnamaria, un video in discoteca scatena in web/ Scatta l'abbraccio con una ragazza "ignota"

Il pubblico non vede l’ora che il reality show inizi, l’11 settembre, ma ci sarebbe una novità importante. Secondo quanto riporta Lanostratv, sembrerebbe esserci la possibilità di un ritorno del doppio appuntamento tanto gradito ai fan. Dunque, il GF dovrebbe andare in onda anche venerdì 15 settembre. Questa sorpresa, se si dovesse confermare, sarebbe una bella chicca per il pubblico Mediaset curioso di vedere come se la caverà questa annata.

Perché Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati?/ Lei: "Non è per mancanza d'amore..."

Davide Silvestri e le paure per la nuova edizione del Grande Fratello

Molti sono curiosi verso la nuova edizione del GF, altri mostrano una certa preoccupazione. E’ il caso di Davide Silvestri, ex concorrente del reality show, che, ai microfoni di SuperGuidaTv, dichiara: “Sono contento che Piersilvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash”.

E ancora: “Credo che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi”. L’attore, però, ammette: “Ho paura però che alla gente mancherà però il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa”. Che abbia ragione Silvestri? Intanto, l’attore è impegnato sul set di Vivere: “Con Beatrice abbiamo trascorso degli anni bellissimi. Sono curioso di vederla anche perché ha un carattere peperino. Spero mantenga la calma nella casa perché il ruolo che aveva di Eva non era molto lontano da lei. È una donna intelligente, che sa far divertire e con una carriera alle spalle”.

Edoardo Donnamaria: addio per sempre ad Antonella Fiordelisi?/ "Non si può dire ciò che succederà in futuro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA