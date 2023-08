Grande Fratello, tutti i possibili concorrenti “esclusi” dal cast/ Da Lucas Peracchi a Paola Caruso

Grande Fratello, Giorgio Manetti e Paola Caruso non faranno parte dei concorrenti

Nel calderone di rumor televisivi, continua a tenere banco la formazione del cast per la nuova edizione del Grande Fratello. Se sul fronte Nip tutto tace, diversi sono i retroscena che riguardano i Vip più chiacchierati nelle ultime settimane. Le novità in merito non riguardano però i presunti ingressi, bensì le esclusioni “eccellenti” tra provini mancati e dinamiche annesse. A riportare alcune novità sul tema è BlogTivvu, che parte proprio dai volti noti che non avrebbero sostenuto i provini per entrare nella Casa più chiacchierata d’Italia.

Oriana Marzoli conferma il ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro/ "Sono felice ora, stiamo molto bene"

Il primo da annoverare come “escluso” dai possibili concorrenti del nuovo Grande Fratello è Giorgio Manetti. Come racconta il portale, quest’ultimo avrebbe rilasciato un’intervista per Tag24 dove ha smentito in maniera categorica le indiscrezioni rispetto al suo possibile ingresso nella Casa. “Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al GF e non mi interessa… C’era stato un incontro nel 2020, ma scelsi di non prendervi parte”. Anche Paola Caruso si è ritrovata a dover fare la medesima smentita: “Secondo la scienza di alcuni sfi*ati io avrei tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al GF“.

Paola Caruso scartata ai provini del GF?/ Lei sbotta: "Ma come ca**o state messi? Che tristezza"

Grande Fratello, gli sfoghi di Lucas Parecchi e Guendalina Tavassi

Sempre BlogTivvu riporta anche l’invettiva di Lucas Peracchi contro il Grande Fratello nel merito delle presunte scelte editoriali che avrebbero escluso a priori alcune “categorie” di Vip. “Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello ma questa volta, dopo aver letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OFF di partecipare a certi programmi, è ridicolo…Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo”.

Sempre nel merito degli assenti “eccellenti” per la prossima edizione del Grande Fratello, anche Guendalina Tavassi si è scagliata in passato contro il programma per la scelta di formulare il cast evitando il “trash”. “A me non ne può fregare di meno perchè sinceramente ho il mio lavoro; mi diverto con Instagram, ci lavoro… E’ l’unico reality che rifarei ma non credo ci sia più spazio per influencer e personaggi trash“. BlogTivvu riporta inoltre come anche Federico Nicotera e Matteo Ranieri – ex volti di Uomini e Donne – non abbiano convinto gli autori per un eventuale ingresso al Grande Fratello.

Concorrenti Grande Fratello, nuovi retroscena/ "Scartato un attore di Beautiful", l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA