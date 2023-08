Ballando con le stelle, Barbara D’Urso concorrente per una notte?/ “Milly Carlucci sta facendo acrobazie…”

Ballando con le stelle, “ostacolo” contrattuale tra Barbara D’Urso e il talent

La nuova stagione di Ballando con le stelle farà il suo esordio tra poco più di un mese; i rumor e le indiscrezioni sul cast non accennano però ad arrestarsi. Finché tutto non sarà ufficializzato, dai giudici ai concorrenti, ogni dettaglio è valido per alimentare nuovi retroscena sul futuro del talent. Le ultime voci parlano di un possibile approdo di Barbara D’Urso alla corte di Milly Carlucci; come riporta Biccy, proprio la conduttrice sarebbe disposta a tutto pur di riuscire a portare nella trasmissione l’ex volto di Mediaset.

A proposito del possibile approdo di Barbara D’Urso come concorrente di Ballando con le stelle, già in passato – riporta il portale – Milly Carlucci aveva tentato il “colpaccio”. “Ci siamo anche viste, le avevo chiesto di venire da noi per fare la ballerina per una notte; però la cosa non si è concretizzata. Magari adesso riuscirà a venire se avrà più tempo per allenarsi. Mai dire mai, chi può dirlo!?“.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci disposta a tutto per convincere Barbara D’Urso

Le presunte speranze di Milly Carlucci di riuscire a portare Barbara D’Urso a Ballando con le stelle sembrano però scontrarsi con questioni contrattuali. La conduttrice sarà infatti legata a Mediaset fino al prossimo 31 dicembre; questo aspetto potrebbe dunque vincolare la presenza dell’ex volto di Pomeriggio Cinque in Rai. In ogni caso, pare che la padrona di casa del talent di ballo sia pronta a tutto pur di convincere la collega e non è da escludere che alla fine, anche solo per una sera, riesca a raggiungere l’obiettivo.

A rincarare la dose sulla presunta “corte” di Milly Carlucci a Barbara D’Urso per la prossima edizione di Ballando con le stelle è da annoverare quanto scritto dal giornalista Marco Castoro. Come riporta Biccy, quest’ultimo avrebbe asserito: “… La regina di Ballando sta facendo le acrobazie per convincere Barbara D’Urso a partecipare a una puntata come ballerina per una notte, mentre nonostante le voci di possibili sostituzioni, i cinque giurati storici di Ballando saranno tutti confermati”.











