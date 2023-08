Ballando con le stelle, confermata la giuria per la nuova edizione?/ “Li rivedremo tutti insieme…”

Ballando con le stelle, due concorrenti ufficiali e ultime “riserve” sulla giuria

L’estate sta finendo, recita una nota canzone italiana; e con la bella stagione vicina a chiudere i battenti, si appresta ad aprirsi il sipario sulla nuova stagione televisiva. In queste settimane di “telemercato” sono stati numerosi i programmi al centro dell’attenzione; tra voci di sostituzioni eccellenti a possibili nuovi ingressi. Un nodo sembra però essere stato definitivamente sciolto: la nuova giuria di Ballando con le stelle.

Per la nuova stagione di Ballando con le stelle a tenere banco sono stati infatti più i possibili cambiamenti al banco dei giudici che quelli che saranno i nuovi concorrenti. In quest’ultima categoria – come riporta Biccy – 2 sono i nomi ufficiale: Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Sul fronte giuria, il mistero è stato invece alimentato dalle parole della stessa Milly Carlucci: “La giuria? Se ne riparla a settembre, perchè prima ci occuperemo di chiudere il cast dei concorrenti, tutto il resto verrà dopo. Selvaggia ha detto che l’abbiamo già confermata? Adesso si dicono molte cose“.

Proprio il nome di Selvaggia Lucarelli è stato tra i più chiacchierati in riferimento alla formazione del tavolo dei giudici per la nuova edizione di Ballando con le stelle. La giornalista – come riporta il portale – ha di recente dichiarato: “Dicono che sono stata cacciata, questo mi dispiace; ma non è affatto vero. La realtà è che loro mi hanno riconfermata quando la trasmissione andava ancora in onda“. Dunque, lo scenario per il banco dei giudici sembra quasi ultimato al 100%.

Per sette edizioni di Ballando con le stelle, Milly Carlucci e gli autori del programma hanno lasciato intatta la formazione dei giurati. Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Partendo dalle recenti dichiarazioni, sembra quasi certo che anche per la prossima stagione non ci saranno rivoluzioni o singole sostituzioni. A tal proposito, sono da annoverare anche le dichiarazioni di un giornalista di Leggo: “Li rivedremo insieme, nonostante i rumor di questa estate. Ci sarà quindi anche Selvaggia Lucarelli“.











