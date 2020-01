Grande Fratello Vip 2020, 4a puntata/ Eliminato e diretta: Elisa De Panicis o Andrea Montovoli?

Dopo 48 ore dalla messa in onda della terza puntata dedicata alla squalifica di Salvo Veneziano, venerdì 17 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, promosso da opinionista a conduttore, con Pupo e Wanda Nara, i suoi compagni d’avventura, condurra la quarta puntata del reality che si preannuncia ricca di momenti imperdibili. La settimana scorsa, la puntata del venerdì del reality è stata battuta da Il cantante mascherato che ha vinto nettamente la sfida degli ascolti. Come andrà, invece, questa sera? In attesa di scoprirlo, sono tanti gli argomenti che animeranno la serata. Dopo l’addio forzato di Salvo Veneziano, non è escluso l’ingresso di un nuovo concorrente. Inoltre, sarà delineato il destino di Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini che, come annunciato dallo stesso Signorini, si sottoporranno al giudizio del televoto. Gli highlander finiranno tutti e tre al televoto o ci sarà un meccanismo con il quale uno riuscirà a salvarsi?

Grande Fratello Vip 2020: chi sarà eliminato tra Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis?

Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis sono i nominati della settimana. Il televoto del Grande Fratello Vip 2020 sarà probabilmente chiuso nel corso della settimana e non mercoledì prossimo come si auguravano i concorrenti dal momento che la prossima puntata andrà in onda venerdì 24 gennaio. Chi sarà, dunque, l’eliminato dal pubblico tra Montovoli e la De Panicis? Al momento, i sondaggi considerano fuori dalla casa la bella influencer che ha preso bene la nomination consapevole di non riscuotere molta simpatia in casa. Diversamente, invece, Andrea è stato spiazzato dalla nomination non nascondendo il proprio fastidio per l’atteggiamento di Ivan Gonzalez e di Andrea Denver che non gli hanno rivelato subito di averlo nominato. L’attore, tra gli utenti di Twitter, riscuote grandissimo successo anche se c’è chi ritiene che Elisa possa creare più dinamiche all’interno della casa. Due personaggi forti, dunque, per il primo verdetto del televoto.

Grande Fratello Vip 2020: chi andrà in nomination?

Anche questa sera ci saranno le temutissime nomination del Grande Fratello Vip 2020 che, nel corso della scorsa puntata, hanno creato interessanti dinamiche portando i concorrenti a scontrarsi. Cosa accadrà questa sera? A rischio c’è sicuramente Carlotta Maggiorana che non riscuote molta simpatia tra il gruppo di Adriana Volpe che non ha ancora digerito la sua nomination. Tra gli uomini, invece, quello particolarmente a rischio è Ivan Gonzalez che potrebbe portare a casa il voto di Paolo Ciavarro, Pago ma anche di Andrea Montovoli che quest’ultimo dovesse superare la sfida al televoto con Elisa De Panicis. Tra le donne, tuttavia, in pericolo è anche Fernanda Lessa.



