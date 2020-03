Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia attacca Licia: “è una macchina da guerra”

Antonella Elia si scaglia contro Licia Nunez, rea di aver difeso Valeria Marini e di averle voltato le spalle. L’ex valletta di Mike Bongiorno continua a vivere separata dal resto del gruppo non condividendo il modo di fare di quasi tutti i suoi coinquilini. Antonella è convinta di avere a che fare con degli “ipocriti” che fanno finta di andare d’accordo con tutti perchè convinti di poter avere un tornaconto. Tra le persone con cui la Elia è più arrabbiata c’è sicuramente Licia Nunez con cui ha condiviso il letto sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tra Antonella e Licia sembrava ci fosse un rapporto di stima e affetto, ma così non è. La Elia, infatti, ha deciso di chiudere totalmente con l’attrice pugliese che sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa pur di arrivare in finale. “Lei vuole arrivare fino in fondo, io non faccio più parte del suo gioco. Crede di essere la più forte. Licia è una macchina da guerra”, ha detto la Elia che ha perso la stima anche di Aristide Malnati che ha preferito salvare proprio Licia e non lei. Antonella, dunque, è pronta a giocare da sola non avendo alcuna intenzione di siglare la pace con Valeria Marini che continuerebbe ad invadere il suo territorio.

VALERIA MARINI E ANTONIO ZEQUILA, MASSAGGI IN SAUNA

Tra Valeria Marini e Antonio Zequila sta crescendo il feeling. Nella sauna del Grande Fratello Vip 2020, Zequila e la Marini si sono presi cura l’uno dell’altra. Antonio si è cimentato in un massaggio per riattivare la circolazione delle gambe di Valeria Marini. “Grazie, a buon rendere“, dice la Marini che ha poi ricambiato il favore massaggiando i piedi di Antonio. Come reagirà Antonella di fronte all’amicizia di Zequila e di Valeria? Dopo aver litigato quasi con tutti, Antonella ha trovato in Zequila un valido sostegno. Antonio, infatti, è stato anche colui che ha salvato Antonella dal televoto. “Ho un amico”, ha poi commentato Antonella. Zequila, dunque, si schiererà con la Marini voltando le spalle alla Elia o tenterà di evitare nuovi scontri tra le due donne?

