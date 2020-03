Grande Fratello Vip 2020, nomination/ Antonella Elia show, Signorini vs Fernanda Lessa e i “riti Voodoo”

Grande Fratello Vip 2020: Antonella Elia contro Marini, Lessa e Aristide

La 15esima puntata del Grande Fratello Vip è stata un alternarsi di liti, sorprese e grandi emozioni. L’ingresso di Valeria Marini ha inevitabilmente smosso gli equilibri – già un po’ precari – della Casa, cosa che la puntata ha palesato in tutta la sua forza. Alfonso Signorini ha allora dato il via allo show proprio con le liti tra la Marini e Antonella Elia, spostando poi i riflettori anche su Fernanda Lessa. Se la Elia si è resa colpevole di aver messo le mani addosso alla Marini, quest’ultima e Fernanda hanno invece fatto dei “riti scaramantici” contro Antonella. Gesto che lo stesso Alfonso si è sentito in dovere di condannare e accusare. D’altronde, in merito, anche il pubblico a casa si è espresso con foga e indignazione, trovando assurdi e “medievali” i gesti di Fernanda (che si è però difesa dalle accuse, chiedendo rispetto per le sue credenze). Non solo Valeria e Fernanda: Antonella Elia si ritrova a discutere anche con Aristide Malnati quando l’amico non la salva nella catena per le nomination.

I nominati della 15esima puntata

E se è vero che Antonella Elia continua a spaccare il pubblico del Grande Fratello Vip a metà, tra chi la ama e chi la vuole fuori dalla Casa, anche Antonio Zequila non è da meno. La querelle con Adriana Volpe in merito al loro presunto flirt trova, infatti, le critiche del web, che ha trovato il suo modo insistente e per nulla “da signore come lui stesso si dipinge”, scrive qualcuno. Come abbiamo però accennato all’inizio, non solo liti in questa puntata del Grande Fratello Vip. Le emozioni sono arrivate per Fabio Tesi, col video messaggio di suo figlio, ma anche per Paolo Ciavarro che ha potuto scoprire cosa ha fatto la sua Clizia Incorvaia dopo l’uscita dalla Casa. Con Adriana Volpe abbiamo vissuto il dramma dell’aborto ma anche l’avvertimento di suo marito Roberto. La tensione nella Casa sale, giustificata anche dai due mesi di permanenza forzata. Arriva infine il momento delle nomination che vedono questa settimana al televoto Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi. Chi uscirà la prossima settimana? L’appello di Testi sarà ascoltato? L’appuntamento è per mercoledì 11 marzo.

