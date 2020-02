Grande Fratello Vip 2020/ Clizia Incorvaia squalificata, Andrea Montovoli abbandona: Signorini in difficoltà

Grande Fratello Vip: Clizia fuori tra le lacrime, Signorini in difficoltà

Una puntata memorabile la quattordicesima del Grande Fratello Vip 4 andata in onda il 24 febbraio. Alfonso Signorini si è districato tra argomenti importanti, come il Coronavirus, provvedimenti disciplinari e liti particolarmente accese, placate non senza difficoltà e maestria. Il conduttore ha deciso di metter i Vip al corrente di quanto sta accadendo nel mondo a causa del virus partito dalla Cina, causando un po’ di preoccupazione soprattutto da parte di Fabio Testi che ha chiesto di poter parlare con suo figlio che vive a Shanghai. La prima vera e proprio tegola è arrivata con il provvedimento disciplinare annunciato per Clizia Incorvaia a causa delle dichiarazioni fatte contro Denver chiamando in causa Buscetta. Nessuna attenuante per la bella influencer che ha dovuto salutare Paolo Ciavarro, i compagni e la Casa del Grande Fratello Vip per sempre in quanto squalificata dal gioco. Saluti tra le lacrime per Clizia che, una volta fuori, ha ammesso “Se non mi aveste cacciata sarei comunque andata via, non sarei rimasta”.

Abbandoni, nominati e nuovi arrivi…

La nuova puntata del Grande Fratello Vip procede tra animi particolarmente accesi. Antonio Zequila è il grande protagonista degli scontri di questa serata: prima la lite con Paola Di Benedetto (che non trova soluzione), poi un battibecco con Andrea Denver e, ancora più forte, la lite con Adriana Volpe ancora a causa del presunto flirt che ci sarebbe stato tra i due. Pochi minuti dopo ecco l’altro colpo di scena: nel mezzo delle nominaton palesi, Andrea Montovoli annuncia di volersi ritirare. “Sono state settimane davvero toste per me, ho affrontato questa avventura come volevo affrontarla.” dichiara l’attore che conferma poi la sua decisione anche successivamente e abbandona la Casa. Per chi abbandona, c’è chi arriva: Valeria Marini e Sossio Aruta sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Si conclude con le nomination: Alfonso Signorini annuncia che è arrivato il momento per le tre nuove arrivate di confrontarsi col televoto, ma non saranno le sole. A finire in nomination è anche il nome più votato della serata, ovvero Fabio Testi. È lui dunque a battersi questa settimana con Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Ricordiamo, però, che chi perderà la prossima nomination non sarà eliminato, bensì sarà il primo nominato ufficiale della prossima settimana.

