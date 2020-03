Grande Fratello Vip 2020/ Fernanda Lessa contro la Marini: “le cosa importanti…”

Fernanda Lessa contro Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella brasiliana, dopo aver ascoltato alcuni discorsi della showgirl, ha perso la pazienza puntando il dito contro la showgirl. A scatenare la reazione di Fernanda sono state alcune frasi che Valeria ha detto riferendosi all’emergenza coronavirus che sta affrontando l’Italia. Mentre chiacchierava con Antonio Zequila, la Marini ha ipotizzato una chiusura anticipata del reality. “magari chiudono la trasmissione“, ha detto la showgirl non riuscendo a nascondere la tensione che sta vivendo in questi giorni stando lontana dalla sua famiglia. Zequila ha cercato di tranquillizzarla affermando che se la situazione fosse peggiorata, gli autori li avrebbero sicuramente avvisati. Valeria ha continuato nel suo discorso al punto che Fernanda, stanca di ascoltarla, è esplosa.

FERNANDA LESSA CONTRO VALERIA MARINI, LA SHOWGIRL: “NON PARLAVO CON TE”

Non considerando produttivi i discorsi di Valeria Marini, Fernanda Lessa si è avvicinata alla showgirl e le ha detto: “le cose importanti sono altre”. La frase della modella brasiliana ha scatenato la pronta reazione di Valeria che ha replicato: “non si può neanche parlare, io stavo parlando con Antonio” sottolineando come sia ormai una consuetudine per la Lessa intromettersi nei suoi discorsi. Zequila e Paolo Ciavarro hanno provato a minimizzare la situazione, ma la Marini ha ribadito: “io non aggredisco nessuno, parlavo per parlare”. “Bisogna mantenere la calma”, conclude Zequila. Dopo essersi scontrata con Antonella Elia, dunque, Valeria Marini è arrivata allo scontro anche con Fernanda Lessa. Nella casa di Cinecittà, il nervosismo comincia a scatenare discussioni anche dal nulla. I nervi sono sempre più tesi e le notizie che hanno ricevuto dall’esterno sull’emergenza coronavirus hanno reso ancora più pesante l’atmosfera. Le donne, in particolare, cominciano ad accusare i primi segni di stanchezza. Riusciranno a mantenere la calma nelle prossime settimane?

