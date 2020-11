Grande Fratello Vip 2020, le pagelle/ Tutti contro Dayane, Selvaggia Roma e il bacio con lingua a Pretelli…

Le pagelle della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip del 13 novembre che si è aperta con l’ingresso di una nuova concorrente. Selvaggia Roma, dopo mille peripezie, ha fatto il suo ingresso e non in modo ‘tranquillo’. Ha subito avuto un confronto/scontro con Elisabetta Gregoraci, smuovendo le acque e gli animi nella Casa. È seguito infatti anche un confronto con Pierpaolo Pretelli (con tanto di confessione su un bacio con la lingua) che apre nuovi scenari per le prossime puntate. Un ottimo esordio: VOTO 7. Il secondo argomento della puntata ha visto protagonisti Dayane Mello, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi con le rispettive lettere. Sembrava che la questione fosse chiarita e invece la tensione si è riaccesa in diretta e ancor più forte: tante accuse per Dayane che, dopo la lettera, avrebbe nuovamente parlato male di Francesco. La Mello ha fatto sentire la sua voce (contraddizioni a parte): VOTO 6. Coerente Francesco nelle sue motivazioni: VOTO 7.

Enock, Zelletta e Massimiliano Morra non classificati!

Grande e ormai amatissimo protagonista Tommaso Zorzi. Puntata dopo puntata ribadisce tutto il suo ‘talento televisivo’, non risultando mai banale. VOTO 8. Ancora non classificati, invece, Enock, Zelletta e Massimiliano Morra, quest’ultimo chiamato in causa solo perché eliminato in più occasioni ma in televoti non eliminatori. Ottima protagonista invece Stefania Orlando, questa sera in lacrime perchè il Grande Fratello le ha impedito di vedere suo marito Simone (in Casa per un confronto con la contessa De Blanck). Per lei VOTO 7. Sottotono Pierpaolo Pretelli che, oltre a quelle che riguardano Elisabetta Gregoraci, non viene coinvolto in alcuna dinamica. Manca un po’ di carattere: VOTO 4,5.

I nominati della 18esima puntata

Concludiamo con i nominati di questa nuova puntata del Grande Fratelloo Vip. Il primo nominato è Massimiliano Morra che è risultato essere il meno votato dell’ultimo televoto. Una catena di salvataggio, che parte proprio da Morra, porta al nome del secondo nominato che è Andrea Zelletta. Il terzo nominato arriva invece dalle nomination (palesi e in confessionale) ed è quello di Dayane Mello. Dayane, Morra e Zelletta sono i nominati di questa settimana: lunedì uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa.



