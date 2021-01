Grande Fratello Vip 2020 oggi non va in onda, perchè?/ Spazio ai Fratelli Caputo…

Il Grande Fratello Vip 2020 oggi, venerdì 8 gennaio, non va in onda. La doppia puntata settimanale del reality show, questa settimana, salta per lasciare spazio all’ultima puntata della fiction “Fratelli Caputo” con Cesare Bocci e Nino Frassica, in programma questa sera sulla prima rete Mediaset. Ad annunciarlo era stato lo stesso Alfonso Signorini nel corso della puntata del 4 gennaio. L’appuntamento con la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dunque, è per lunedì11 gennaio quando ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto ci sono Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Mario Ermito, Adua Del Vesco, Andrea Zenga, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Finora, dai sondaggi, pare che a rischiare siano soprattutto Mario Ermito e Samantha De Grenet, ma il televoto potrebbe anche regalare colpi di scena. Quelli che, pare, non siano affatto a rischio, sono Tommaso Zorzi e Dayane Mello, sempre più amati dai fans.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI PROTAGONISTI ASSOLUTI DELLA PUNTATA DELL’11 GENNAIO?

Cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda lunedì 11 gennaio? Al nuovo appuntamento mancano ancora tre giorni e, nella casa di Cinecittà, potrebbe accadere di tutto, ma due dei protagonisti indiscussi della puntata saranno sicuramente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che si stanno sempre più lasciando andare alla passione godendosi il sentimento che li ha travolti. Tuttavia, anche Dayane Mello avrà sicuramente il suo spazio. La modella brasiliana, dopo essersi avvicinata al gruppo dei nuovi concorrenti, si sta lasciando andare a racconti molto dolorosi sul suo passato. Durante la nuova puntata del reality, svelerà nuove dettagli? Non mancheranno i confronti come quello tra Dayane e i concorrenti del vecchio gruppo, ma anche quello tra Samantha De Grenet e Antonella Elia dopo il faccia a faccia della settimana scorsa che ha scatenato diverse polemiche.



