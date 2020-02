Grande Fratello Vip 2020/ Pace tra Adriana Volpe e Barbara Alberti: “ho capito…”

Scoppia la pace nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Adriana Volpe e Barbara Alberti. Dopo lo scontro di fuoco delle scorse ore che aveva rischiato di causare una frattura anche nel rapporto con gli altri concorrenti, la conduttrice e la scrittrice hanno trovato il modo di avere un confronto pacifico che si è poi concluso con l’abbraccio della pace. “Ho riflettuto molto, e ho capito che qua dentro c’è l’ipertrofia dell’ego, nel senso che si ha una visione chiara di sé stessi e ci si concentra troppo sui difetti altrui”, afferma Barbara Alberti che ha ha testo la mano alla Volpe. Poi ha aggiunto: “Non mi sto rimangiando tutto quello che ti ho detto però c’è la perdita della coscienza di sé. È stata una notte molto brutta ma molto rivelatrice e mi sono svegliata con l’impulso di rinstaurare un rapporto diverso con te”, conclude, ed è come se si fosse tolta un peso troppo ingombrante.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ADRIANA VOLPE E BARBARA VOLPE SIGLANO LA PACE CON UN ABBRACCIO

Adriana Volpe apprezza le parole di Barbara Alberti anche se non nasconde di essere stata molto ferita dal precedente confronto. “Le tue parole mi hanno ferita, però quando hai detto che ti sentivi meglio dopo avermi parlato, me ne sono fatta una ragione”, afferma Adriana che poi continua: “Io ho tanta stima di te. Sei stata ospite in programmi che conducevo e ogni volta che parlavi lasciavi il segno. Le critiche di una persona che stimi, feriscono di più. Ti vedo come una persona forte ma sento anche la tua fragilità”. A ferire la Volpe è stata soprattutto la parola “odio” che la Alberti ha utilizzato parlando dello scontro che Adriana ha avuto con Rita Rusic all’interno della casa. “Hai usato la parola – odio – e tu non usi le parole a caso”, aggiunge ancora la Volpe. La Alberti fa mea culpa e, prima di abbracciare Adriana, conclude: “ho passato una notte tremenda ma ho capito che l’ego ti fa perdere la giusta percezione delle cose. Ho capito che bisogna essere amici di sé stessi e non nemici degli altri”.

