Grande Fratello Vip 2020/ Sossio abbandona la Casa? Allarmante appello di Ursula!

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 si continua a pensare e parlare dell’emergenza Coronavirus. Tutti vorrebbero avere costanti notizie dai propri cari e presto per uno di loro in particolare potrebbero arrivare. Sossio Aruta ancora non sa che la sua compagna, Ursula Bennardo, gli ha scritto una lettera, poi pubblicata sul settimanale DiPiù. In questa l’ex dama di Uomini e Donne fa sapere che la loro bambina, la piccola Bianca, è stata poco bene. Parole, quelle di Ursula, che potrebbero allarmare Sossio e portarlo addirittura alla decisione di abbandonare il gioco. Nella lettera, Ursula ha infatti scritto: “Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie.” Così ha aggiunto: “In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquillizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa.”

Grande Fratello Vip 2020, Ursula lancia un appello a Sossio Aruta: “Io e Bianca abbiamo bisogno di te”

La piccola Bianca sente molto la mancanza del papà Sossio Aruta. Ursula Bennardo lo sottolinea nella lettera che Alfonso Signorini potrebbe leggere all’ex calciatore nella diretta del Grande Fratello Vip di mercoledì prossimo. Così arriva quasi a chiedergli di tornare da loro: “Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. – ammette la donna, per poi aggiungere – La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie.” Ursula chiude con un appello che potrebbe portare Sossio ad abbandonare la Casa: “Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?” Come reagirà l’ex calciatore?

