Grande Fratello Vip 2020/ Valeria Marini ha fatto fuori Patrick Ray Pugliese!

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI E NEWS DEL 27 FEBBRAIO

Grande Fratello Vip 2020 non andrà in onda domani sera per lasciare posto ad Amici 19 e questo significa che il pubblico dovrà accontentarsi di seguire tutto nei daytime e in diretta ed è proprio da lì che arriva l’ultimo colpo di scena per via dell’arrivo di Valeria Marini e Sossio Aruta. Non stiamo parlando della lite già annunciata tra la sarda e Antonella Elia, ma di quello che è successo ieri sera per via dei letti e della sistemazione nelle stanze. A quanto pare Valeria Marini non sa dove dormire e così ieri sera ha chiamato a raccolta gli abitanti della casa partendo proprio da chi russa, Patrick cerca di mettere sulla graticola Fabio additandolo come quello che russa di più l’attore non ci sta e rilancia: “Sossio sei arrivato per ultimo quindi devi adeguarti alle usanze del gruppo e quindi Sossio si sposta liberando il letto mentre Patrick se ne va solo di là visto che non c’è una donna per lei perché è dispari”.

PATRICK RAY PUGLIESE PERDE IL SUO POSTO IN STANZA?

Patrick va nell’oblò? La discussione al Grande Fratello Vip 2020 va avanti per ore perché Valeria Marini vuole dormire da sola e, comunque, non con Andrea Denver perché il suo fidanzato si arrabbia. Antonio Zequila non vede il problema ma Adriana Volpe la difende in questo senso fino a quando è proprio Patrick Ray Pugliese a fare una “brutta fine”, l’ex gieffino è costretto a spostarsi e ai ragazzi fuori in giardino spiega: “Alla fine Sossio dorme in camera ma Antonella non vuole ma deve sopportarselo, Fabio non vuole tenermi in camera, si lamenta e caccia tutti quando è lui che russa”. Teresanna Pugliese pensa che Fabio Testi è il più grande e quindi debba essere rispettato”. Zequila non si prende nel letto Sossio e alla fine Teresanna è arrivata in una stanza piena di uomini in cui c’era solo Fernanda Lessa e si è adattata. Come finirà di questa discussione?

