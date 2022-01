Grande Fratello Vip 2021, 33a puntata/ Diretta: sorprese per Giucas e Carmen Russo

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta trentatreesima puntata 10 gennaio 2022

Dopo la scoppiettante puntata dedicata al durissimo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, lunedì 10 gennaio, con la trentatreesima puntata. L’appuntamento di questa sera segna il ritorno in studio di Sonia Bruganelli come opinionista. Dopo essere stata sostituita nel corso delle ultime, due puntate da Laura Freddi, la moglie di Paolo Bonolis torna al suo posto accanto ad Adriana Volpe. Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, pare che potrebbe esserci anche una terza opinionista che potrebbe essere proprio Laura Freddi.

Gianmaria Antinolfi/ Baci con Federica prima dell'addio al GF Vip?

La puntata di questa sera, sarà come le precedenti, ricca di argomenti, di emozioni, scontri, ma anche di colpi di scena. Dopo una settimana, questa sera, Alfonso Signorini chiuderà ufficialmente il televoto. Nessuna eliminazione, però. Tra Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo, infatti, sarà eletta la favorita del pubblico. A vincere il televoto sarà ancora una volta Soleil che avrà così nelle proprie mani il destino delle altre due vippone?

Miriana Trevisan attacca Manila "Schierata con chi mi ha colpito personalmente"/ Frattura insanabile?

Sorprese per Giucas Casella e Carmen Russo in arriva Grande Fratello Vip

Serata di grandi emozioni al Grande Fratello Vip 2021 per Giucas Casella. Dopo quattro mesi, l’illusionista avrà la possibilità di rivedere la compagna Valeria con cui vive una relazione da ben 41 anni. Dopo averla rivista nel videomessaggio ricevuto per Natale, Giucas Casella che, finora, ha avuto la possibilità di vedere la sua cagnolina Nina e il figlio Giucas, potrà rivedere la compagna di cui, in quattro mesi, ha parlato spesso con i suoi compagni d’avventura.

Momento emozionante anche per Carmen Russo che, dopo aver rivolto un appello diretto al Grande Fratello Vip, potrà rivedere il marito Enzo Paolo Turchi. Il ritorno nella casa di Enzo Paolo, però, ha un obiettivo preciso: scoprire la verità sul presunto invito ricevuto da Nathaly Caldonazzo al secondo matrimonio di Carmen ed Enzo Paolo.

Lulù Selassié/ "Con i miei ex non riuscivo a mangiare, mi sentivo a disagio"

Lite e pace tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e la verità su Federica Calemme

Non mancherà, infine, il momento dedicato alle coppie. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè formano sicuramente la coppia più unita e affiatata del Grande Fratello Vip. Tuttavia, altri amori potrebbero nascere molto presto. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dopo aver discusso per l’immunità che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di regalare a Gianmaria Antinolfi, hanno ritrovano la pace e la serenità. La passione, tuttavia, ha travolto altri due vipponi.

Tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, infatti, è arrivato finalmente il bacio. Tuttavia, pare che la passione esplosa tra la Calemme e il manager napoletano abbia lasciato l’amaro in bocca ad una persona fuori. Signorini, questa sera, proverà a fare chiarezza. A chiudere la serata saranno le nomination: con Jessica e Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolti immuni a cui si aggiungerà la vincitrice del televoto, chi finirà al televoto eliminatorio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA