Grande Fratello Vip 2021, 34a puntata/ Diretta e eliminato: entra Delia Duran, l’addio di Manuel Bortuzzo

Grande Fratello Vip 2021: chi sarà eliminata tra Carmen, Soleil e Federica?

Quella in programma per oggi, venerdì 14 gennaio 2022, si preannuncia una puntata del Grande Fratello Vip 2021 ricca di emozioni, colpi di scena e soprese. Nel prime time odierno di Canale 5 e fino a notte fonda andrà in scena la trentaquattresima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e che vedrà in studio la presenza delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il nuovo appuntamento sarà ricchissimo di temi da affrontare ma vedrà anche l’uscita di scena di uno dei concorrenti attualmente in nomination.

Se, infatti, la passata puntata del Grande Fratello Vip 2021 non è stata eliminatoria, non sarà così questa sera, quando scopriremo il nome di chi dovrà lasciare per sempre la spiatissima dimora di Cinecittà e raggiungere in studio il padrone di casa: chi tra Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica Calemme saluterà i suoi inquilini e interromperà la sua avventura nei panni di Vippona? Lo scopriremo solo tra qualche ora, ma almeno due delle tre donne in nomination si renderanno protagoniste di alcune ampie parentesi nel corso della puntata, come anticipato durante il daytime in diretta dal conduttore Alfonso Signorini.

Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni c’è Jessica Selassié

La puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2021 si preannuncia ricchissima di sorprese ma ci sarà soprattutto ampio spazio dedicato ai sentimenti nati tra i concorrenti della Casa. A due mesi esatti dalla finale del GF Vip, non mancano le emozioni, come quelle che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due ex volti di Uomini e Donne stanno vivendo un rapporto complicatissimo, tra continui alti e bassi. L’attrazione fisica non manca ed è innegabile ma sia Alessandro che Sophie vorrebbero maggiori attenzioni reciproche che forse non riescono a darsi del tutto.

Tra i due Vipponi, tuttavia, ci sarebbe un terzo incomodo, ovvero Jessica Selassié, grande amica di Sophie ma che non ha mai nascosto anche lei un grande interesse nei confronti di Basciano. E così accade che ogni volta che la Codegoni lascia libertà di campo, l’amica si “intromette” pronta a consolare l’ex corteggiatore. Se ne parlerà durante la serata. A proposito di Basciano, nel corso della puntata si parlerà a lungo anche di un suo aspetto inedito, ovvero quello di papà.

Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip 2021: come reagirà Soleil Sorge?

L’appuntamento con il reality di Canale 5 si preannuncia molto lungo ed articolato e soprattutto vedrà l’ingresso nei panni di nuova concorrente del Grande Fratello Vip di Delia Duran. Dopo aver terminato il periodo di quarantena in hotel, questa sera assisteremo all’ingresso nella spiatissima Casa della moglie di Alex Belli, pronta a mettere a posto i tasselli ancora mancanti nella sua relazione con l’attore dal quale, nella precedente puntata, ha annunciato in diretta di essersi presa una pausa.

Delia farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip da single vivendo la sua permanenza come una pausa di riflessione. Come la prenderà Soleil Sorge? Ci saranno scintille tra le due donne? Quello che accadrà è stato anticipato da Signorini come pura “fantascienza”, mettendo in guardia l’influencer da un colpo di scena ormai atteso da tutti i Vipponi. Durante la serata ci sarà spazio anche per i sentimenti che legano Federica Calemme a Gianmaria Antinolfi. Lei avrebbe preso le distanze dall’imprenditore che non l’avrebbe presa benissimo, venendo così consolato dalle altre donne della Casa. Ed a proposito di Gianmaria, a tirargli su il morale ci penserà sua madre Esmeralda, che si renderà protagonista di una emozionante sorpresa. Spazio infine all’attesa eliminazione che vedrà una delle donne al televoto costretta a lasciare per sempre il reality.

