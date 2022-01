Grande Fratello Vip 2021, 38a puntata/ Diretta, eliminato: Alex-Delia e l’amore libero, il lutto di Kabir

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta 38esima puntata

Dopo il successo della scorsa puntata che ha regalato emozioni intense con l‘abbandono di Manuel Bortuzzo, il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, venerdì 28 gennaio, in prima serata su canale 5. Sarà una puntata importante quella di questa sera per l’eliminazione di un concorrente che, seppur sia entrato in corsa, ha saputo conquistare l’affetto del pubblico. Al televoto, infatti, ci sono Barù, Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme. Chi sarà definitivamente eliminato? I sondaggi del web puntano su Federica Calemme che ha instaurato un rapporto con Gianmaria Antinolfi. Sarà lei, dunque, a dover abbandonare la casa?

Per un concorrente eliminato, altri due entreranno in casa. Questa sera, infatti, varcheranno la porta rossa come concorrenti ufficiali Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Due single belli e prestanti pronti a far girare la testa alle donne della casa.

Alex Belli e Delia Duran ancora protagonisti

Nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini tornerà ad occuparsi di Delia Duran e Alex Belli. Negli scorsi giorni, Delia, nella casa, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sull’amore libero che vive con Alex Belli. Alla storia è stato aggiunto un capitolo con le dichiarazioni di Stella, l’assistente di Alex Belli che ha svelato nuovi retroscena sul matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran. Alfonso Signorini è pronto a mettere sotto torchio Belli per scoprire nuovi concetti sull’amore libero di cui hanno parlato più spesso.

Nel corso della nuova puntata del reality show, ci saranno nuovi colpi di scena? Alex e Delia sveleranno nuovi dettagli sul loro rapporto nato più di tre anni fa? In attesa di scoprirlo, nella casa, gli altri concorrenti non negano di essere stanchi del blocco ingombrante dedicato alla storia sin dalle prime puntate.

Sorpresa al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge e l’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Ci sarà anche tanto amore nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Come ha annunciato nelle anticipazioni, Alfonso Signorini, salvo colpi di scena, tornerà a parlare dell’amore di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè alla quale potrebbe mostrare i romantici post che Manuel le ha dedicato dopo il suo addio al reality svelando anche l’incontro tra Manuel e la famiglia di Lulù.

Grandi emozioni, poi, anche con la sorpresa che riceverà Soleil Sorge. Se nella puntata precedente ha ricevuto la lettera del papà, questa sera, Soleil potrà riabbracciare il cane Simba che ama profondamente.



