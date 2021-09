Grande Fratello Vip 2021, nominati e pagelle/ Bortuzzo commuove, Alex Belli in salita

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della seconda puntata

Puntata ricca di emozioni e di lacrime questa seconda del Grande Fratello Vip 2021. All’ingresso degli ultimi otto concorrenti (almeno per ora) di questa edizione, si alternano scontri ma anche momenti toccanti e prime sorprese. A tenere tutto sotto controllo d’altronde c’è un abile Alfonso Signorini. L’empatia è sempre la sua cifra, e lo dimostra anche questa sera, soprattutto nella parentesi dedicata a Manuel Bortuzzo.

La puntata fila comunque abbastanza liscia. VOTO 7. Poco presente ed incisiva in questa seconda puntata Adriana Volpe, regala dunque poco allo show. VOTO 5. Abbastanza presente e decisiva nei suoi commenti, invece, Sonia Bruganelli, sempre più apprezzata dal pubblico del Grande Fratello Vip 6. VOTO 6,5 per lei. Quali sono stati, invece, i gieffini protagonisti di questa puntata? Andiamo a scoprirlo.

Le pagelle dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

Un grande protagonista di questa seconda puntata del Grande Fratello Vip è stato Manuel Bortuzzo. Il ragazzo ha una storia importante che Signorini inizia a snocciolare pian piano. A colpire è non solo la forza quanto la saggezza di questo ragazzo che regala al pubblico solo importanti insegnamenti. VOTO 8.

In crescita l’apprezzamento per Alex Belli. L’attore sta mostrando un lato di se poco conosciuto dal pubblico, un misto di sensibilità ed educazione che lo portano in cima alla classifica del preferiti dal pubblico. VOTO 7.

Protagonista anche Katia Ricciarelli che, al momento, non convince. Aspettiamo che si sciolga ed entri maggiormente nel mood del programma. VOTO 5,5.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto l’atteso confronto televisivo dopo la fine del loro rapporto. Lei mostra coerenza e la determinazione per cui è già nota anche in questa occasione (VOTO 6,5), lui ancora poco ‘presente’ se non per le sue storie amorose. VOTO 5,5.

Le principesse Selassié mostrano il loro lato più sensibile durante il racconto di Manuel Bortuzzo e affilano le unghie di fronte all’attacco di Delia Duran. Per ora, ci piacciono! VOTO 6,5.

I nominati della seconda puntata ma niente eliminazione

Continuiamo le pagelle dei Vipponi della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2021 con Manila Nazzaro. Per molti è ormai la mamma della Casa, la sua sensibilità piace al pubblico e potrebbe portarla lontano nel programma. Ci sarà anche altro? VOTO 6,5.

Meritano una menzione anche Giucas Casella, il cui ingresso promette molto trash per le prossime puntate (ma anche per la permanenza in Casa). VOTO 6. Come lui anche Nicola Pisu, la cui storia è tanto importante quanto inedita in un programma come questo.

Concludiamo con le nomination di questa seconda puntata. I nominati sono: Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. Non ci sarà però eliminazione nella puntata di lunedì: il meno votato sarà a rischio eliminazione.

