Grande Fratello Vip 2021/ Tommaso Eletti abbandona?

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news 19 settembre

Il Grande Fratello Vip 2021, con l’ingresso degli ultimi concorrenti, è entrato ufficialmente nel vivo. Molti inquilini vip hanno legato tra di loro lasciandosi andare a confessioni importanti, ma c’è chi non è ancora riuscito ad ambientarsi totalmente. E’ il caso di Tommaso Eletti che, nel corso della seconda puntata del reality, è finito in nomination insieme a Francesca Cipriani. L’ex protagonista di Temptation Island, entrato in punta di piedi nella casa di Cinecittà, nelle scorse ore ha ammesso di non sentirsi totalmente a proprio agio.

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”, ha spiegato Tommaso parlando con gli altri concorrenti. Tommaso abbandonerà la casa?

Grande Fratello Vip 2021: la confessione di Nicola Pisu

Prime ore nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani che ha confessato di essere stato dipendente dalla droga per un lungo periodo. Nella casa più famosa d’Italia, Nicola ha raccontato il suo momento buio agli altri concorrenti ringraziando la madre per averlo salvato.

“Per me è stata una vittoria, ma non è stato semplice. Devo dire che ho toccato il fondo. Quando hai tutto… c’è gente che non ce la fa. Io ho fatto percorsi terapeutici in comunità. Però non ero forzato, lo volevo. Vedevo che perdevo tutto, gli affetti, l’amore. Così mi è scattata una cosa ‘ma che cavolo sto facendo?’“, ha detto Nicola durante una lunga chiacchierata con Giucas Casella.

