Grande Fratello Vip 2021, 5a puntata/ Diretta: scontro Bruganelli-Volpe, Greta vs Antinolfi, nuovo eliminato?

Anticipazioni quinta puntata Grande Fratello Vip 2021

Il Grande Fratello Vip 2021 riparte questa sera, lunedì 27 settembre, con la sua quinta puntata. Si tratta del primo appuntamento settimanale ed a quanto pare, come da tradizione, ci sarà tanta carne al fuoco anche in occasione della lunga serata condotta da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo ci saranno le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che nelle passate ore si sono rese protagoniste di un avvincente catfight via social. Il motivo? Un selfie postato dalla moglie di Paolo Bonolis insieme a Giancarlo Magalli e che non sarebbe stato affatto gradito dalla collega opinionista, per via dei trascorsi turbolenti con l’ex padrone di casa de I Fatti Vostri.

Signorini, clamorosa gaffe al Gf Vip/ Furia dei fan di Giulia Salemi e Pretelli

Secondo le anticipazioni sulla quinta diretta del Grande Fratello Vip, fornite dal portale TvBlog.it, in apertura questa sera il conduttore Alfonso Signorini affronterà proprio il battibecco avuto tra le due opinioniste insieme alle dirette interessate. Voleranno definitivamente stracci tra le due donne? Intanto in rete c’è anche chi ha sospettato fortemente che dietro quanto accaduto ci sia solo l’intento di innalzare gli ascolti del reality che nelle prime puntate non sono stati particolarmente degni di nota. Sarà davvero così? Tutti i dubbi saranno svelati nella prima serata di oggi. Intanto ad affiancare la Bruganelli e la Volpe ci saranno anche Rosella e Adriana, le due “grandi sorelle”, ovvero le opinioniste ‘pop’ che hanno debuttato ufficialmente lo scorso venerdì.

Principesse Selassié non sono laureate?/ Gelo al GF Vip: "Sì, ma online", Signorini…

Grande Fratello Vip 2021: confronto tra Soleil Sorge e la fidanzata di Gianmaria Antinolfi?

La quinta puntata all’insegna del Grande Fratello Vip 2021 sarà all’insegna delle scintille. Secondo le anticipazioni sul nuovo appuntamento rese note da BlitzQuotidiano, si tornerà ancora una volta a parlare di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. A quanto pare i due ragazzi avrebbero chiarito le rispettive posizioni ma potrebbe esserci un tassello ulteriore. In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne potrebbe avere un inatteso confronto: con chi?

Stando alle indiscrezioni non è escluso che la Sorge possa incontrare Greta Giulia Mastroianni. Si tratta della presunta fidanzata dell’imprenditore napoletano, la giovane ragazza conosciuta un mese e mezzo fa e con la quale era in corso una frequentazione prima di Antinolfi entrasse nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip 2021. Il confronto farà emergere nuovi dettagli sul passato del Vippone?

Zorzi:"Ottusa no, ma ric*hione sì?"/ L'attacco a Signorini difende Katia Ricciarelli al GF Vip

Si continuerà poi a parlare di sentimenti e i riflettori in tal caso si accenderanno sulla relazione in corso tra Manuel Bortuzzo e Lulù, una delle tre sorelle principesse etiopi. Il giovane nuotatore si sarebbe allontanato sempre di più dopo le recenti scenate di gelosia della ragazza.

Oggi il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip?

Siamo giunti al tasto dolente della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda su Canale 5. A rischio eliminazione sono ben quattro Vipponi nominati nella puntata dello scorso venerdì, ma come la scorsa settimana il televoto di oggi dovrebbe essere indicato oggi chi si vuole salvare dal televoto definitivo del 1 ottobre. Si tratta del brindisino Andrea Casalino, di Gianmaria Antinolfi, di Miriana Trevisan e di Nicola Pisu. Proprio quest’ultimo negli ultimi giorni ha espresso tutta la sua preoccupazione rispetto alla possibilità di essere proprio lui il candidato a lasciare la Casa.

Durante una conversazione con Manuel Bortuzzo in giardino, ha ammesso che gli dispiacerebbe molto lasciare il reality sin da ora. La sua storia non è ancora stata affrontata a dovere e il ragazzo vorrebbe avere una chance in più. Tuttavia sa anche di essere il più penalizzato del quartetto di nominati. La puntata di oggi potrebbe tuttavia non essere eliminatoria ma il concorrente meno votato potrebbe volare dritto in nomination in vista della prossima puntata, come accaduto per Tommaso Eletti, poi di fatto eliminato lo scorso venerdì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA