Grande Fratello Vip 2021/ Clarissa Selassiè piange, Soleil Sorge sbotta

Grande Fratello Vip 2021: alta tensione in casa

Lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli ha spaccato la casa del Grande Fratello Vip 2021. Il clima è teso e anche l’ora di pranzo si trasforma in un momento difficile da condividere. Ieri, così, una battuta sul pranzo preparato da Gianmaria Antinolfi, di turno in cucina con Sophie Codegoni e Nicola Pisu, ha scatenato la reazione di Clarissa Selassiè. La più piccola delle principesse non ha gradito una battuta sul cibo preparato da Gianmaria ed è scoppiata a piangere.

“Mi ha fatto pensare che la gente non apprezza mai nulla, il cibo è d’oro; ci sono persone che soffrono e non hanno i soldi per comprarsi neanche un pezzo di pane. Mi si spezza il cuore”, ha detto Clarissa mentre Carmen Russo, Jo Squillo e Miriana Trevisan la consolavano. Le lacrime di Clarissa hanno scatenato la reazione di Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip 2021: Soleil Sorge contro le sorelle Selassiè

Soleil Sorge non tollera determinati atteggiamenti da parte dei coinquilini. Le lacrime di Clarissa hanno così portato alla reazione dell’influencer che si è scagliata contro le sorelle Selassiè. “Non si può dire assolutamente niente a nessuna delle sorelle che subito si reagisce in modo esagerato. Che mi vuoi venire a dire che per il riso non si può criticare dopo tutte le cose che si dicono qua dentro mi sembra esagerato. Anche io sono stata due mesi senza poter mangiare nulla con giusto un po’ di riso. Nella vita ci sono stati momenti che pur di non dover chiedere i soldi ai miei ho vissuto mangiando pasta e tonno. E adesso perché abbiamo criticato il riso. Dai su”, ha detto Soleil.

Miriana Trevisan, in un secondo momento, chiacchierando con le sorelle Selassiè, ha espresso il proprio pensiero sulla reazione di Soleil: secondo Miriana, l’atteggiamento della Sorge è dettato dal tentativo di mandare in nomination le Principesse. Saranno loro le prossime a finire al televoto?



