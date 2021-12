Grande Fratello Vip 2021, eliminato e pagelle/ Miriana-D’Anelli scoppia la coppia, Manila in lacrime

Pagelle trentesima puntata Grande Fratello 2021: Mirana-D’Anelli coppia stroncata sul nascere, l’incubo Alex Belli..

La 30esima diretta del Grande Fratello Vip 2021 risente ancora dello spirito natalizio. Le clip introduttive hanno comunque messo in luce il Christmas Blues di Katia Ricciarelli (VOTO 7) che mostra sicuramente il suo volto più umano anche quando si ritrova a riabbracciare il piccolo Ciuffy (VOTO 9 – MIGLIORE DELLA SERATA) che sicuramente spicca per espressività nella casa. I conduttori invece per questa serata appaiono in tono minore: Alfonso Signorini (VOTO 4,5) prova a pungere come al solito ma riesce solamente a far piangere Manila Nazzaro (SV E TANTI FAZZOLETTI) che entra in conflitto più con chi è rimasto fuori dalla casa, come Clarissa Selassié (VOTO 3 PER IL TEMPISMO) che con gli altri concorrenti.

Dall’altra parte le opinioniste giocano in difesa: forse in troppi si aspettavano ormai di vedere fuori gioco Sonia Bruganelli (VOTO 5) e lei non approfitta della presenza in extremis, apparendo meno incisiva del solito. Il “catenaccio” giova invece ad Adriana Volpe (VOTO 6) che a furia di fare il vaso di coccio tra quelli di ferro salva il salvabile e riesce e dire cose sensate, divertendosi come una pazza a contraddire la Bruganelli anche quando si parla di shopping. Mourinhiana a dir poco nell’attitudine.

L’impassibile Biagio e l’emotiva Miriana protagonisti al Grande Fratello Vip

Quali sono stati invece i momenti più importanti del Grande Fratello Vip 2021 e, dunque, i protagonisti della 30esima puntata? Sicuramente il clou è stata l’eliminazione di Biagio D’Anelli (VOTO 5), che forse ha pagato la performance relativa alla negazione di qualunque flirt, prima di ritrovarsi a baciare più volte una Miriana Trevisan (VOTO 4,5) ormai più “sottona” delle sue colleghe di Non è La Rai ai tempi di quando erano tutte ancora Boncompagni-girls. Valeria Marini (VOTO 7) invece divide et impera, prima bullizza una remissiva Natahlie Caldonazzo (VOTO 5,5) in una lite in cui avrebbe pure torto, poi esibisce una danza della vittoria stile “t’ho alzato la Coppa in faccia” su un’attonita Miriana Trevisan, per avere battuto Biagio al televoto. Chi casa sempre in piedi è il buon Giucas Casella (VOTO 6,5) ormai lo zio d’Italia, mentre Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (VOTO 7,5 a entrambi) fanno storia a sé senza interessarsi troppo agli altri concorrenti. Smargiassi.

Grande Fratello Vip 2021, i nominati della 30esima puntata

La trentesima puntata del Grande Fratello Vip ha comunque il veleno nella coda con il siparietto finale tra Alex Belli (VOTO 6 per la faccia tosta) e Soleil (VOTO 7 per la risposta pronta) che è costretta a commentare il triangolo con Delia e la “variante Belli” che a suo dire sarebbe una sorta di nuovo virus. “Mi sarei risparmiata volentieri tutto questo” dice alla fine lei a un Signorini stasera versione Foreman di fronte a Alì nella Rumble in the Jungle. Infine, i nominati: i nuovi pagano lo scarso tempo trascorso nella casa e si beccano la nomination: Alessandro, Barù, Eva e Federica a rischio e in particolare per Barù è stata una serataccia, preso un po’ di mira dalle ragazze della casa e a ruota da tutti, a parte la Bruganelli che stava probabilmente ancora pensando alla caparra della vacanza saltata. Ci si rivede dopo Capodanno.



