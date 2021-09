Grande Fratello Vip 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Tommaso via, Antinolfi flop

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della quarta puntata

Quarta puntata fatta di scontri e polemiche quella del Grande Fratello Vip 2021. Lo show entra sempre più nel vivo e si vede, perché i dissapori si susseguono. A tener botta, perdendo anche un po’ le staffe, c’è sempre lui: Alfonso Signorini. Il conduttore questa sera non dà il meglio di se, alternando momenti di simpatia a momenti di gestione confusa nella Casa. Molti concetti lasciati a metà, molti concorrenti interrotti dopo pochi istanti e senza l’occasione di concludere un discorso importante ai fini del gioco e poi accusati da lui di “poca chiarezza” (vedi Sophie su Davide Silvestri). VOTO 5.

Le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono in crescita, sicuramente più agguerrita al momento la prima e con parole sempre sagge la seconda. I motori si scaldano ma ci aspettiamo di più. VOTO 6. Fantastico esordio, invece, per le Grandi Sorelle, le due nuove opinioniste popolari che non hanno peli sulla lingua. VOTO 7.

Le pagelle dei concorrenti della quarta puntata del Grande Fratello Vip

Passiamo invece ai concorrenti protagonisti di questa quarta puntata del Grande Fratello Vip 2021. Partiamo con colei che finora è stata sempre protagonista in ogni puntata: Soleil Sorge. Divide il pubblico e la Casa, si becca spesso critiche ma non si può negare che smuove dinamiche e crea movimento e questo, in un reality come il Grande Fratello, piace. VOTO 7.

In crescita anche le sorelle Selassié, con una menzione speciale per la maggiore, Jessica, che mostra carattere e decisione, oltre che maturità. Bella anche la sensibilità di Lulù. VOTO 7.

Amedeo Goria dice di essere cambiato riguardo i comportamenti nei confronti di Ainett che hanno scatenato le critiche. Le premesse ci sono, vedremo il resto. VOTO 5.

Alex Belli mostra una parte di sé e della sua vita molto delicata, la mancata paternità. Scopriamo una parte nuova dell’attore, finendo quasi per riscoprirlo. VOTO 7.

Katia Ricciarelli è sicuramente un personaggio cardine di questa edizione del Grande Fratello Vip, peccato risulti un po’ pesante in alcune dinamiche che sono in realtà ben altro che pesanti. VOTO 5,5

Eliminato e nominati della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2021

Merita una menzione nelle nostre pagelle di questa quarta puntata del Grande Fratello Vip anche Davide Silvestri, che mostra un lato di sé molto focoso, deciso e anche litigioso. Peccato che a scatenare tutto ciò sia stata una nomination. VOTO 6.

Il GF Vip potrebbe invece non essere il posto giusto per Gianmaria Antinolfi, che puntata dopo puntata peggiora la sua posizione tra frasi di cattivo gusto su Soleil e gaffe. VOTO 4.

Passiamo all’eliminato di questa puntata, primo di questa edizione, che è Tommaso Eletti. Dopo lo scontro con la sua ex Valentina Nulli Augusti (che lo ha asfaltato in diretta!), lascia la Casa senza averle dato poi più di tanto. VOTO 4.

I nominati di questo venerdì sono: Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Andrea Casalino e Gianmaria Antinolfi. Il televoto non decreterà un eliminato ma influirà sulle prossime nomination.



