Grande Fratello Vip 2021/ Francesca Cipriani: “Sophie e Alessandro? L’amore è altro”

Francesca Cipriani, insieme ad Aldo Montano, è stata la concorrente che non ha accettato il prolungamento del Grande Fratello vip 2021 decidendo di tornare alla propria vita prima di Natale. Dopo aver vissuto tre mesi nella casa più spiata d’Italia, condividendo tutto con gli altri concorrenti, Francesca Cipriani, ospite di Casa Chi, ha svelato alcuni retroscena sulle dinamiche della casa. In particolare, ai microfoni del format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, la Cipriani ha parlato degli amori nati nella casa. Tra le coppie sulle quali si è soffermata soprattutto su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

“Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Per me è ancora presto per giudicare, bisogna aspettare. Sophie era presa anche da Gianmaria. Qui si cambia troppo velocemente partner, bisogna vedere se è gioco o realtà. Vedo molto il giocare, per me l’amore è un’altra cosa. Bisogna aspettare per poter giudicare, magari mi sbaglio. Ma al momento la vedo dura”, ha detto la Cipriani.



Francesca Cipriani: dubbi su Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Francesca Cipriani ha parlato anche del legame nato tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Quest’ultimo è stato eliminato durante la scorsa puntata, ma prima si è dichiarato per Miriana promettendole di aspettarla. Francesca Cipriani crede nella storia tra Miriana e Biagio?

“Biagio aveva detto che era fidanzato con questa donna, che però è da luglio che non si vedevano. Io questa ragazza non l’ho mai vista, sinceramente dal punto di vista sentimentale cosa faccia lui con le donne non ne ho la più pallida idea. Vediamo un interesse verso Miriana, ma da qui a dire che sia vero è difficile dirlo all’interno di un reality. Quando finirà si vedrà…”, ha spiegato la Cipriani che ha ribadito di non aver visto alcun sentimento tra Alex Belli e Soleil Sorge.



