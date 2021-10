Grande Fratello Vip 2021/ Il crollo di Miriana Trevisan: tutto finito con Nicola?

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 24 ottobre

La sesta edizione del Grande Fratello Vip 2021 non è molto fortunata per le coppie. Dopo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che si sono allontanati dopo le prime settimane di baci e abbracci, anche Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più lontani. La showgirl che ha sempre avuto tanti dubbi sul suo rapporto con Nicola, ha fatto un ulteriore passo indietro dopo aver visto il post che Patrizia Mirigliani ha pubblicato su Instagram. La mamma di Nicola Pisu ha lanciato un messaggio al figlio esortandolo a non farsi prendere in giro. Miriana, ripensando al momento, è crollata e si è lasciata andare alle lacrime.

“Però, pensare che io sia disonesta con lui [Nicola Pisu, ndr] no.. Mi viene da piangere, c’è il mio bambino fuori! Sicuro che non lo pensa nessuno [che sono disonesta, ndr]? Vedi perché mi innervosivo? Perché non sono una stupida. Io sono certa di aver cercato di non fargli male in tutti i modi, anche essendo dura!”, ha detto Miriana sfogandosi con gli altri concorrenti.

Grande Fratello vip 2021: nuovo confronto tra Miriana e Nicola

Dopo aver pianto, Miriana Trevisan si è confrontata nuovamente con Nicola Pisu. Tra i due, il distacco sembra ormai insanabile. “Mi dispiacerebbe perderti come persona, ma io non vado oltre questo”, ha detto Miriana che ha espresso la propria posizione in modo chiaro e diretto. Nicola, innamorato della showgirl, non pare disposto ad essere solo un suo amico.

“Non ti piaccio abbastanza? Non ci credo che tu non hai un minimo di chiarezza”, commenta Nicola convinto di non essere ricambiato. Miriana, da parte sua, ribadisce che, tra i due, quello più avanti è sicuramente lui e non volendo ferirlo preferisce fare un passo indietro.

