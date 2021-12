Grande Fratello Vip 2021/ L’uomo ideale di Lulù Selassiè e Soleil Sorge è…

Grande Fratello Vip 2021: Lulù e Soleil parlano d’amore

Prima dell’apertivo serale, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Lulù Selassiè e Soleil Sorge si ritrovano in veranda per parlare d’amore. Lulù, all’interno della casa più famosa d’Italia, ha trovato inaspettatamente l’amore di Manuel Bortuzzo con cui, dopo tre mesi di alti e bassi, di discussioni e distacchi, ha trovato un equilibrio ed oggi non potrebbe essere più felice e innamorata. Con Soleil, pensando ai ragazzi incontrati, si ritrova a descrivere quello che è il suo uomo ideale. Esattamente come Soleil, anche Lulù considera fondamentale avere accanto un uomo sensibile, intelligente, ironico, simpatico e con una mentalità aperta.

“Caratterialmente deve essere una persona legata alla famiglia per essere il mio tipo di uomo” dice Soleil con cui è d’accordo anche Lulù che essendo legatissima alla propria famiglia considera fondamentale questo valore che ha ritrovato perfettamente in Manuel che, come Lulù, ha una famiglia numerosa avendo due sorelle e un fratello.

L’amore per Lulù Selassiè e Soleil Sorge

Per Lulù Selassiè e Soleil Sorge, inoltre, è importante che il proprio uomo abbia un ottimo rapporto con gli ex partner. Entrambe, infatti, non tollerano la gelosia per il passato. Anche quest’ultima caratteristica è ciò che Lulù ha trovato in Manuel che ha ammesso di non essere geloso del passato rispondendo ad una domanda di Nathalie Caldonazzo.

“Manuel sei geloso del passato?“, è stata la domanda di Manuel. “No. Gliel’ho scritto anche nella lettera. Non posso farle dimenticare il passato, ma posso farle vivere un presente bellissimo”, è stata la risposta di Manuel che, esattamente come Lulù, è sempre più innamorato. Soleil, invece, pare aver trovato tali caratteristiche nel fidanzato che la aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

