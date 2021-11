Grande Fratello Vip 2021, pagelle 20a puntata/ Miriana “miracolata”, figuraccia Volpe

Pagelle Grande Fratello Vip 2021, 20a puntata: Miriana Trevisan baciata dalla fortuna, eliminata ma trova il biglietto di ritorno…

Si è conclusa la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 senza nessun eliminato: Miriana Trevisan dopo aver abbandonato la casa per essere stata la meno votata dal pubblico ha scoperto di avere il tanto desiderato biglietto di ritorno. La puntata di Miriana è stata ricca di emozioni quando ha raccontato la sua vita a cui è seguito il commovente incontro con sua madre Maria, fino ad arrivare al biglietto di ritorno per la sua gioia, e anche quella di Nicola? (Voto 7). Un’altra grande protagonista di questa serata è stata Soleil Sorge che è stata molto dura nei confronti di Gianmaria Antinolfi accusandolo di voler apparire quello che non è insultandolo per il suo appartamento. La ragazza questa sera ha anche avuto un confronto con Sophie Codegoni che ha cercato di farle capire di non essere una regina. La sua puntata si è conclusa con il suo ingresso in nomination (Voto 7). Katia Ricciarelli questa sera ha fatto molte “dichiarazioni d’amore” soprattutto nei confronti di Aldo Montano che ha definito un “Gentiluomo” (Voto 7).

Aldo Montano, reduce dal suo compleanno ha vissuto un momento molto bello in cui ha visto i video dei suoi amici e della sua famiglia che gli auguravano buon compleanno, per lui la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, come tutte le altre, si conclude con l’immunità. (Voto 8). Un altro grande immune di questa edizione del reality è Manuel Bortuzzo che questa sera in confessionale ha ammesso di voler portare con lui in camera Katia Ricciarelli per spiegare alla cantante quali siano i rumori che lei sente durante la notte (Voto 8). Un concorrente opposto all’immunità, ma sempre in nomination è Gianmaria Antinolfi che dopo essere scampato all’eliminazione di questa sera si è ritrovato nuovamente in nomination. Durante questa puntata il concorrente ha ricevuto una dolce sorpresa da parte di sua sorella Alberta che ha voluto esaltare davanti a tutti gli spettatori del reality le grandi qualità del ragazzo (Voto 7).

Manila Nazzaro questa sera ha ricevuto l’accusa di essere la vera leader della casa del Grande Fratello Vip 2021 in cui secondo Sonia Bruganelli vige un pensiero “Manilacentrico” (Voto 7). Alex Belli questa sera ha avuto un confronto tanto atteso, purtroppo per lui non con Delia, ma con Adriana Volpe che l’ha attaccato nell’intento di smascherare le sue cattive intenzioni. L’attore ha saputo cavarsela (Voto 8). Adriana Volpe ha sprecato gli ultimi giorni nel cercare materiale incriminato da mostrare ad Alex Belli, la sua attenzione era concentrata tutta sullo smascherare la relazione tra lui e Delia Duran, purtroppo nulla di fatto per lei che è stata reputata da Sonia e dai Vipponi come perdente nel dibattito con Alex (Voto 6).

Questa sera potrebbe essere uno degli ultimi voti alle principesse Selassié come trio, Alfonso Signorini ha infatti annunciato che ben presto le tre sorelle inizieranno a gareggiare all’interno del Grande Fratello Vip 2021 come tre concorrenti separate (Voto 7). Francesca Cipriani questa sera è stata vittima della vendetta da parte di Giucas Casella e anche dell’esclamazione dell’uomo che mentre cercava punti in cui poter inserire le mollette ha detto: “Questa è tutta plastica!” (Voto 7). Giucas Casella invece ha finalmente avuto l’attesa vendetta nei confronti di Francesca Cipriani che però non ha reagito benissimo all’attacco con le mollette da parte dell’illusionista e l’ha minacciato con il ritorno della bambola assassina (Voto 7). Una new entry all’interno delle nomination è Carmen Russo che nell’ultimo periodo ha incrinato molti dei suoi rapporti all’interno della casa (Voto 7). Sophie Codegoni questa sera si è salvata subito dalla nomination e ha avuto un confronto con Soleil Sorge che l’aveva definita nei giorni scorsi “Una follower” a cui dava ispirazione. La ragazza ha voluto ricordare all’influencer di non essere una regina ed ha poi ribadito di non averla mai seguita su Instagram (Voto 7).



