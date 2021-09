Grande Fratello Vip 2021 streaming video mediaset/ Come vedere la prima puntata del GF VIP?

Grande Fratello Vip 2021: come vedere la diretta streaming della prima puntata

L’attesa è finita. Lunedì 13 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Tutto è pronto per accogliere i concorrenti che vivranno nella casa iù famosa d’Italia nei prossimi mesi. Al timone del reality, ci sarà come sempre Alfonso Signorini che condurrà una una prima puntata ricca di emozioni e novità. Come sempre, Mediaset garantisce sia la diretta televisiva che la diretta streaming.

Chi ama la diretta televisiva non dovrà fare altro che sintonizzarsi su canale 5 a partire dalle 21.25. Il reality vi farà compagnia fino all’una di notte. La diretta streaming, invece, può essere seguita, contemporaneamente alla diretta televisiva, collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

Come vedere la diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip 2021

La diretta streaming permette di vedere sia la puntata serale del Grande Fratello Vip 2021 che la diretta 24 ore su 24 che sarà trasmessa sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte).

Inoltre è possibile seguire la diretta del Grande Fratello Vip 2021 attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it dove saranno pubblicamente giornalmente video e news su tutto ciò che accade nella casa. Inoltre, le avvenrure degli inquilini più famosi d’Italia potranno essere seguiti anche attraverso i profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).Tutto, dunque, è pronta per la nuova edizione del reality che promette di regalare emozioni e colpi di scena.

