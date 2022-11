Nikita Pelizon, la sorella Jessica attacca Valerio Tremiterra/ “Lasciala in pace…”

Grande Fratello Vip 2022, la sorella di Nikita Pelizon contro l’ex: “Lasciala in pace“

Il rapporto tra Nikita Pelizon e il presunto fidanzato Valerio Tremiterra sembra ormai ai titoli di coda. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022 non ha infatti approvato la scelta dell’uomo di rendere pubblica la loro relazione, esponendosi in maniera così aperta sotto i riflettori del gossip. A prendere le difese della Vippona è stata la sorella Jessica Pelizon, che attraverso alcuni tweet ha aspramente criticato il suo comportamento invitandolo a lasciare in pace la ragazza.

A scatenare la veemente reazione social di Jessica Pelizon è stato un video condiviso su Twitter da Valerio Tremiterra, dedicato a Nikita. “Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. I miss my Angel” la didascalia. Mossa che non è affatto piaciuta alla sorella di Nikita: “Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia“.

Jessica Pelizon contro Valerio Tremiterra: “Si è dato la zappa sui piedi da solo“

La reazione di Jessica Pelizon è furibonda ed è un chiaro invito a lasciare in pace la concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Ma le reazioni social della sorella di Nikita Pelizon sono state numerose nelle ultime ore. Ecco un altro attacco all’uomo: “Tremiterra non essendo un fidanzato ma solamente una frequentazione di poche settimane, dopo aver diffuso il video privato, senza il consenso di Nikita, si è dato la zappa sui piedi da solo“.

La ragazza, inoltre, rassicura i fan di Nikita che, una volta uscita dalla Casa, verrà messa al corrente di quanto fatto dalla ormai sua ex conoscenza: “Tranquilli che appena esce io e il team abbiamo molto da farle vedere e poi deciderà il da farsi“. L’intenzione di Nikita, ad ogni modo, è chiara: la ragazza vuole viversi serenamente e in libertà la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia😉 — Jessica (@JeyPelizon) November 6, 2022

Tremiterra non essendo un fidanzato ma solamente una frequentazione di poche settimane, dopo aver diffuso il video privato, senza il consenso di Nikita,si è dato la zappa sui piedi da solo…

A me questo bacio scenografico è piaciuto molto☺️ — Jessica (@JeyPelizon) November 6, 2022

Esatto, tranquilli che appena esce io e il team abbiamo molto da farle vedere e poi deciderà il da farsi… — Jessica (@JeyPelizon) November 6, 2022













