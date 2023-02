Grande Fratello Vip 2022, 31a puntata/ Diretta e nomination: arrivano gli ex Ivana…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta 31esima puntata

Il Grande Fratello Vip 2022 non si ferma neanche durante la settimana di Sanremo e torna in onda oggi, lunedì 6 febbraio, in prima serata su canale 5. Quello di questa sera sarà un appuntamento ricco di colpi di scena e argomenti che Alfonso Signorini condurrà con l’aiuto delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra nomination, verdetti, nuovi ingressi, discussioni e riappacificazioni, la serata sarà assolutamente imperdibile. Fondamentale per le dinamiche dei prossimi giorni sarà il verdetto del televoto. In nomination ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Davide Donadei.

Nikita e Antonella sono due pilastri della settima edizione. Entrambe sono state al centro di numerose dinamiche e più volte hanno vinto il televoto come preferita del pubblico. Nelle ultime settimane, però, i consensi per Antonella sono notevolmente diminuiti e, dai sondaggi, a giocarsi la vittoria al televoto saranno Nikita e Alberto. Se la Pelizon, qualora dovesse vincere il televoto, non manderà sicuramente al televoto eliminatorio l’amica Antonella, qualora dovesse vincere Alberto, la Fiordelisi potrebbe rischiare davvero.

L’arrivo degli ex Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante

La 31esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 è quella che tutti stavano aspettando per l’ingresso degli ex. Questa sera, infatti, varcheranno la porta rossa Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro e l’ex fidanzato di Nikita Pelizon ovvero Matteo Diamante. I tre entreranno come ospiti e dormiranno in un loft a loro riservato, lontano dai concorrenti ufficiali del reality show, ma resteranno in casa per diverso tempo.

Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, uno dei tre ex potrebbe diventare concorrente ufficiale attraverso un televoto. A decidere, dunque, potrebbe essere il pubblico, ma quale sarà la reazione di Daniele, Ivana e Nikita? Onestini e Dal Moro, finora, hanno sempre speso parole bellissime per le ex: quale sarà, invece, la reazione della Pelizon?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: scoprono di Gianluca Benincasa?

Al Grande Fratello Vip 2022 ci sarà, naturalmente, spazio per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo una rottura drastica che sembrava aver messo un punto alla loro storia, Antonella ed Edoardo si sono riavvicinati lasciandosi nuovamente andare a baci e dichiarazioni importanti. Non mancano, tuttavia, i piccoli battibecchi, ultimo quello scatenato da una battuta della Fiordelisi sulle camice di Antonino Spinalbese. I due, tuttavia, sono riusciti a ritrovarsi e, contrariamente a Onestini, Nikita e Daniele, questa sera, non riceveranno la visita di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella.

Quest’ultimo era stato annunciato come uno degli ex pronto a varcare la porta rossa. Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella, tuttavia, ha fermato tutto agendo legalmente. Antonella, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dallo scorso settembre, non sa nulla di quanto sta accadendo tra la propria famiglia e il suo ex. Signorini le mostrerà tutto? Come sempre, la puntata sarà visibile in diretta televisiva e in diretta streaming su Mediaset Infinity.











