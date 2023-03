Grande Fratello Vip 2022, 42a puntata/ Diretta e finalista: sorprese per Micol e…

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta 16 marzo

Ultimo appuntamento di giovedì con il Grande Fratello Vip 2022 che, dalla settimana prossima, per il rush finale, andrà in onda solo di lunedì. Questa sera, però, su canale 5, Alfonso Signorini, Orietta Berti e Sonia Bruganelli faranno ancora compagnia ai telespettatori che, nel corso della 42esima puntata, scopriranno il nome del secondo finalista. Finora, l’unica sicura di partecipare alla finalissima del 3 aprile è Oriana Marzoli a cui, questa sera, si aggiungerà un altro vippone. Al televoto ci sono Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giale De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Nikita Perlizon.

In casa, sono convinti che il televoto sia per l’eliminazione: in realtà, il più votato dal pubblico scatterà il biglietto per la finale. Dai sondaggi, sembrerebbe una sfida all’ultimo voto tra Antonella, Daniele e Nikita, ma non è da escludere neanche la possibilità che a strappare il biglietto possa essere Micol potendo contare anche sui voti dei fan di Edoardo Tavassi. Chi sarà, dunque, il secondo finalista?

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria protagonisti

Una settimana dopo la squalifica, Edoardo Donnamaria, con la fidanzata Antonella Fiordelisi, è ancora il protagonista indiscusso della puntata. Dopo aver emozionato, nella scorsa, puntata, con il videomessaggio per il compleanno di Antonella, questa sera, Edoardo tornerà al centro della puntata sia per la sorpresa dei fuochi d’artificio fatta alla fidanzata che per l’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi.

Nel corso dell’intervista, Edoardo ha ribadito di essere totalmente innamorato di Antonella e di sentire fortemente la sua mancanza. Alla domanda, poi, se vede già il matrimonio nel suo futuro di coppia, Edoardo ha spiegato di vedere Antonella come la donna della sua vita senza, tuttavia, sbilanciarsi sul matrimonio. Questa sera, Antonella ascolterà le parole del suo Edoardo: come reagirà?

Sorprese per Micol Incorvaia e Andrea Maestrelli

Nel corso della puntata si parlerà ancora d’amore anche con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La cena romantica che il Grande Fratello ha regalato alla coppia non si è conclusa con il lieto fine che tutti si aspettavano: questa sera, Signorini proverà ad indagare sui reali sentimenti sia di Oriana che di Daniele. A poche settimane dalla finalissima, poi, non mancheranno le sorprese. Questa sera, a riceverle, saranno Micol Incorvaia che ha già incontrato il padre e la sorella Clizia e Andrea Maestrelli che, invece, ha già incontrato la madre.

La 42esima puntata, dunque, sarà ricca di emozioni e sorprese. Come sempre, il nuovo appuntamento con il GF Vip può essere seguito sia in diretta televisiva che in diretta streaming grazie all’applicazione Mediaset Infinity.











