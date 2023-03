GF Vip: Antonella Fiordelisi, festa di compleanno con dedica per Edoardo/ “Senza te…”

Antonella Fiordelisi, party di compleanno al GF Vip tra gioia e nostalgia d’amore

L’attuale edizione del GF Vip si appresta a raggiungere i titoli di coda e probabilmente anche i concorrenti iniziano ad avvertire la scadenza del loro tempo all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia. Il clima sembra più disteso, complici anche alcuni festeggiamenti avvenuti nel corso degli ultimi giorni; prima Oriana Marzoli e nella giornata di ieri Antonella Fiordelisi, hanno provato l’ebbrezza di spegnere le candeline all’interno del reality. Quest’ultima si è lasciata trascinare dall’euforia ma è stato inevitabile, in più momenti, volgere il suo pensiero nei confronti del suo fidanzato Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ha vissuto quasi tutto l’arco dell’esperienza al GF Vip al fianco di Edoardo Donnamaria; sono bastate poche settimane ai due per trovare un’intesa sentimentale, sfociata più volte in baruffe non da poco che hanno messo a repentaglio la stabilità e futuro del rapporto. Proprio quando le cose sembravano andare per il meglio, un provvedimento disciplinare nei confronti del volto di Forum ha spezzato nuovamente l’armonia di coppia decretando l’immediata eliminazione di Edoardo Donnamaria dal GF Vip.

Chiaramente, la squalifica di Edoardo Donnamaria ha gettato nello sconforto Antonella Fiordelisi che difficilmente è riuscita a trovare l’umore giusto nelle giornate seguenti. Il giorno del suo compleanno è stata una grande occasione per dedicarsi alla spensieratezza dell’esperienza ma la giovane ha voluto comunque dedicare un romantico pensiero al suo fidanzato, che sicuramente guardandola da spettatore del GF Vip si sarà emozionato. La showgirl campana ha preso un palloncino rosa e, armata di pennarello, ha condiviso un pensiero denso d’amore per il suo Edoardo Donnamaria.

“Ti penso sempre, mi manchi. Ultimo compleanno senza di te, ti amo amore!“, questa la dedica al miele di Antonella Fiordelisi diretta al suo fidanzato, Edoardo Donnamaria. Mentre gli altri concorrenti del GF Vip erano intenti a sbizzarrirsi a ritmo di musica, la giovane si è ritagliata un momento di solitudine per condividere il suo tenero pensiero scritto su di un palloncino. Chiaro segnale di come, nonostante abbia compreso l’importanza di andare avanti ora che il gioco si appresta a terminare, la nostalgia d’amore sia comunque forte. Tanti cuori disegnati e poche parole, ma incisive nel dimostrare quanto le sue ambizioni con Edoardo Donnamaria siano protese verso il futuro e non solo a ciò che è stato all’interno della Casa del GF Vip.











