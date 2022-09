Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon single o fidanzata?/ L’ex Diamante svela…

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022: la frecciatina di Matteo Diamante

Al Grande Fratello Vip 2022, nel corso della prima puntata andata in onda ieri sera, ha fatto il suo ingresso anche Nikita Pelizon. La modella è uno dei nomi su cui Alfonso Signorini ha voluto puntare per il cast di questa edizione. Ex volto di Pechino Express, Temptation Island e Ex on the beach, Nikita nella sua clip di presentazione si è definita “single, in cerca di una persona che mi tratti come una regina“. Definizione che tuttavia non corrisponderebbe alla realtà, secondo quanto riferito da un suo illustre ex: Matteo Diamante.

Nikita Pelizon: chi è la concorrente Grande Fratello Vip 2022/ Tensioni in famiglia con il fratello?

I due sono stati fidanzati in passato e si sono ritrovati durante Ex on the beach, reality show al quale hanno partecipato nella stessa edizione. La coppia ha cercato di concedersi una seconda possibilità, tuttavia non sono resistiti a lungo e hanno così preso strade separate. Ora ci pensa lo stesso Matteo Diamante a sganciare la bomba, con una Instagram story a lei indirizzata: “L’innominabile, sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Già vista anche questa scena“.

Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile" Pechino Express 2022/ Salve in extremis... oggi il riscatto?

Nikita Pelizon è single o fidanzata? Matteo Diamante getta ombre su di lei…

La stoccata social è stata pubblicata ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022, ed è stata ripresa dal blogger ed esperto di gossip Amedeo Venza tra le sue Instagram stories: “Non è ancora terminata la prima puntata del GF Vip che già Matteo DIAMANTONE ha sganciato la prima frecciatina alla sua ex Nikita, da ciò che scrive sembra far intendere che la ragazza abbia già mentito sulla situazione sentimentale“.

Dunque scoppia il caso su Nikita Pelizon: è single e in cerca dell’amore come rivelato nella clip di presentazione del reality, oppure avrebbe qualcuno al suo fianco come spifferato dall’ex Matteo Diamante? La frecciata social dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non è passata inosservata e getta ombre sull’attuale situazione sentimentale della giovane modella. La frecciatina potrebbe essere argomento di discussione nelle prossime puntate dello show e Alfonso Signorini potrebbe approfondire la spinosa questione.

Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile" Pechino Express/ Poco amate da tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA