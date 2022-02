Grande Fratello Vip 2022 pagelle 43a puntata/ Katia Ricciarelli choc vuole andarsene! Delia non segue Alex

Pagelle Grande Fratello Vip, puntata 43: bacio Delia-Soleil protagonista

Si è conclusa la 43esima puntata del Grande Fratello Vip tra le liti e gli addii, quello di Kabir Bedi e quello di Alex Belli il primo a seguito del risultato della nomination, mentre l’attore ha terminato il suo periodo all’interno della casa concessogli dalla redazione. Un argomento caldo di questa puntata è stato il bacio tra Soleil e Delia. Soleil Sorge ha ammesso di aver visto il bacio come un gesto di pace tra lei e l’attrice, ma non ha voluto salutare l’attore prima della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip (Voto 7).

Delia Duran ha salutato suo marito con la promessa di ricostruire il loro rapporto fuori dal reality (Voto 6). La puntata di Davide Silvestri si è conclusa con l’ingresso in nomination e un litigio a con Soleil Sorge che non ha accettato le sue parole dette in confessionale sul suo comportamento con l’attrice (Voto 7). Alessandro Basciano si è salvato dall’eliminazione che il concorrente dava per concreta, soprattutto dopo il suo comportamento della scorsa settimana (Voto 6). Sophie Codegoni al contrario del suo fidanzato non ha avuto alcun dubbio sull’eliminazione di Alessandro e ha svelato i loro progetti di coppia una volta terminata la loro esperienza nel reality (Voto 7).

Katia Ricciarelli ha avuto una puntata movimentata all’interno della casa del Grande Fratello Vip per via dei suoi litigi con Manila e Miriana la puntata si è conclusa per la soprano con l’ingresso in nomination e un appello della cantante a tutto il pubblico per farla uscire dalla Casa durante la prossima puntata (Voto 6). Manila Nazzaro ha scatenato una diatriba con Kabir Bedi anche dopo la sua uscita dalla casa ribadendo la sua bontà d’animo e il suo risentimento per le frasi pronunciate dall’attore nei suoi confronti (Voto 6). Dopo il litigio con Kabir, Katia è intervenuta in difesa dell’attore e la sua polemica ha riaperto vecchie ferite con Mirian Trevisan che non ha tenuto nascosto tutto il suo rancore nei confronti della cantante (Voto 6).

Barù questa sera ha riallacciato i propri rapporti con sua sorella che non vedeva da molto tempo, il concorrente durante la sua esperienza nel reality sta piano piano abbandonando la corazza e mostrando i suoi sentimenti, anche nei confronti di Jessica. Jessica Selassié ha ammesso di voler continuare, finchè potrà, il corteggiamento nei confronti di Barù e la sua testardaggine sta portando piano piano a dei risultati (Voto 7).

