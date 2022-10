Grande Fratello vip 2022, pagelle 9a puntata e nomination/ Pamela Prati “assolta”, Ginevra scarica Spinalbese

Grande Fratello vip 2022, nona pagelle: Pamela Prati non é nel registro degli indagati per il caso Mark Caltagirone

La nuova e nona puntata del Grande Fratello vip 2022, in onda nella prima serata del 17 ottobre 2022, riserva ai telespettatori colpi di scena e novità inaspettati, con annesse sentiment e pagelle web generali, registrando un opening dedicata a Pamela Prati. L’apertura della puntata del Grande Fratello vip vede quella che si preannuncia essere la dichiarazione d’innocenza di Pamela Prati nel caso mediatico Mark Caltagirone, che si apriva nel 2018, con la showgirl che annunciava con tanto di copertina su Chi di essere in procinto di convolare a nozze con l’amore della sua vita, di nome Mark Caltagirone. La showgirl riferiva poi di essere in procinto di mettere su famiglia con l’imprenditore di successo internazionale, con un affido dei figli Sebastian e Rebecca, e successivamente dava il rinvio del matrimonio. A Domenica In la showgirl si dichiarava sposata in segreto con Mark, per poi essere smentita da Eliana Michelazzo, una delle due agenti facenti capo alla Aicos management insieme a Pamela Perricciolo. Eliana confessava a Storie italiane che Pamela Prati non fosse sposata e intanto Dagospia titolava che Mark Caltagirone non esistesse. Si apriva un’inchiesta sul caso, il cui primo verdetto viene svelato in diretta alla nona puntata del Grande Fratello vip 2022, a beneficio di Pamela Prati.

“L’udienza del 1° febbraio è figlia di una citazione diretta a giudizio. Questo significa che il pubblico ministero ha svolto delle indagini preliminari e durante queste indagini le uniche due indagate erano Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Quindi tu non eri neanche compresa tra gli indagati sin dalla prima fase delle indagini preliminari. Alla fine delle stesse, il PM ha ritenuto, dati gli elementi di prova acquisiti, che si potesse formulare il reato all’articolo 494 del codice penale, di sostituzione di persona, in capo a queste due persone che da indagate sono diventate imputate, per aver sostituito un minore nella persona di Sebastian Caltagirone, facendo lo stesso anche nei confronti della persona che è stata utilizzata per rappresentare Mark Caltagirone”, é la testimonianza dell’avvocato che difende la sua assistita Pamela Prati, in diretta al Grande Fratello vip 7. Nel frattempo il sentiment social vede i telespettatori dirsi increduli rispetto ai risvolti del caso di catfishing Mark Caltagirone, che potrebbe preludere ad una rivincita della showgirl al gioco dei vip. Voto a Pamela Prati: 8 per l’influenza mediatica che, nel bene e nel male, il suo nome esercita.

Spazio poi a quello che si definirebbe il nuovo triangolo del Grande Fratello vip 2022, che vede a quanto pare Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria contendersi le attenzioni di Antonella Fiordelisi. I due sfiorano il peggior possibile risvolto di una lite tra maschi alpha, dandosi a vicenda del “falso” e non solo: Edoardo taccia Antonino di fingersi vicino ad Antonella per una strategia di visibilità volta al consenso del pubblico, e l’ex di Belen Rodriguez replica rispedendo al mittente le accuse con interessi. L’ex hairstyler taccia il “rivale” di essere geloso delle attenzioni che riceve da Antonella e un immaturo, che deve “giocare con i Lego” e merita di essere trattato “così dalle donne”. Il sentiment web dei telespettatori, facendo eco alla posizione della opinionista Sonia Bruganelli in favore ad Edoardo al grido di “Antonino tiratela di meno”, sembra perlopiù schierarsi dalla parte di Donnamaria rivalutando in positivo il gioco di quest’ultimo. Il volto di Forum, quindi, viene rivalutato come il protagonista più sincero del triangolo, voto: 8. Voto ad Antonino e Antonella, tacciati di strategia: 7, per il contributo al dinamismo nel gioco del Grande Fratello vip.

Nella Casa del Grande Fratello vip 2022 arriva poi il superospite, Alessandro Tulli, il calciatore che registra una sorpresa per l’amata Carolina Marconi, la quale é la favorita al titolo di vincitore del reality, per i bookmaker. L’emozione generale all’incontro a distanze anti- coronavirus tra i due, nel giardino della Casa, é tangibile. “Tu non devi dimostrare niente a nessuno”, ricorda all’amata il bell’Alessandro, facendo commuovere la gieffina, dopo la vittoria personale che lei ha messo a segno contro il cancro, dimostrando una grande forza d’animo e spirito combattivo. Voto a Carolina: 8.

Chi sono gli immuni e i nominati del Grande Fratello vip 2022

Il primo immune dalle nomination, in quanto favorito dal pubblico é Nikita Pelizon, che vota il primo nominato al nuovo televoto ad eliminazione, Antonino Spinalbese. Nikita accusa Antonino di indifferenza nei suoi riguardi. Al primo immune si aggiungono gli immuni su votazioni dei concorrenti, Luca Salatino, Wilma Goich, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. I due immuni per le votazioni delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono Charlie Gnocchi e Edoardo Donnamaria. I nominati, oltre ad Antonino Spinalbese, sono Alberto De Pisis, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà.











