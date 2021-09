Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni e concorrenti: Andrea Casalino nella casa?

I rumors intorno ai concorrenti del Grande Fratello vip 6 continuano. Dopo l’ufficializzazione dei primi concorrenti, il cast non è ancora completo. Nella casa di cinecittà, lunedì 13 settembre, entreranno vari personaggi di cui il nome resta ancora top secret. Tuttavia, tra gli inquilini della casa più famosa d’Italia potrebbe esserci anche Andrea Casalino. A svelare la sua identità è l’informatissimo Davide Maggio, pugliese 30enne, pronto a mettersi in gioco partecipando alla sesta edizione del reality.

Andrea Casalino è entrato nel mondo dello spettacolo partecipando e vincendo il concorso di Mister Italia. Partecipa così a Uomini e Donne come corteggiatore e recita in numerose fiction. Il suo nome ha così attirato l’attenzione di Alfonso Signorini che, con la propria squadra, avrebbe deciso di arruolarlo come concorrente. Casalino sarebbe così il ventesimo concorrente del reality show di canale 5 che farà compagnia ai telespettatori per diversi mesi.

La casa del Grande Fratello Vip 6: le novità

Non sono nuovi concorrenti, ma anche tanti luoghi nuovi per la casa del Grande Fratello Vip 6. Oltre al salone che vedrà i concorrenti riunirsi per le varie puntate, oltre alla zona bagno, alla cucina e alle camere da letto, ci saranno delle zone nuove in cui gli inquilini potranno trascorrere il loro tempo. Nella casa ci sarà una zona che ricorderà ‘Love Boat‘ in cui dimoreranno i concorrenti. Ma ci sarebbero altre novità.

“Due dettagli riguardano una parte della Casa che i Vip scopriranno solo al momento giusto – ha detto il capo progetto Andrea Palazzo al settimanale Chi -. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa”. Tutto, dunque, è pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip.



