Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni e news, cambia il regolamento: espulso solo…

Grande Fratello Vip 6, anticipazioni e news

Il countdown per l’inizio del Grande Fratello Vip 6, con l’annuncio ufficiale del cast dei concorrenti, è ufficialmente cominciato. Lunedì 13 settembre si riaprirà la famosa porta rossa di Cinecittà e per i concorrenti comincerà l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Tante le novità e non solo intorno ai luoghi che accoglieranno i concorrenti per i prossimi mesi. Alfonso Signorini, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha annunciato quella che è sicuramente la novità più clamorosa.

Alfonso Signorini vs Raz Degan/ "GF Vip? Spazzatura è volere cifra folle per un mese"

Il regolamento del Grande Fratello vip 6 cambia ufficialmente. Ad annunciarlo è il conduttore che svela novità intorno alle espulsioni. L’unica certezza è che si sarà squalificati in caso di bestemmia, mentre di fronte ad epiteti razzisti, omofobi o sessisti, sarà valutato caso per caso.

Il nuovo regolamento del Grande Fratello Vip 6

Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha spiegato che la scelta di cambiare il regolamento del Grande Fratello Vip 6 è stata dettata dall’esigenza “di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”.

Grande Fratello Vip, novità in Casa e in studio/ "Due opinioniste pop e nuovi spazi"

Signorini, inoltre, ha confermato la diretta 24 ore su 24 che sarà trasmessa su Mediaset Extra e Mediaset Infinity. “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5″, ha aggiunto ancora Signorini.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 6, video promo con Alfonso Signorini/ I concorrenti (quasi) certi

© RIPRODUZIONE RISERVATA