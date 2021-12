Grande Fratello Vip 6 si allunga, chi abbandona?/ 9 Vipponi pronti a lasciare

Ormai manca solo l’ufficialità nella Casa del Grande Fratello Vip del prolungamento di questa edizione, ma i Vipponi hanno già compreso cosa accadrà. D’altronde, l’ingresso di nuovi concorrenti non lascia spazio ai dubbi, soprattutto visto che sono già in cinque i nuovi volti in Casa. Questo ha portato tutti a riflettere su quale sarà il loro futuro nel programma, cosa che oggi ci dà la possibilità di dire chi rimarrà e chi, invece, è intenzionato ad abbandonare nella data inizialmente prevista per la finale, il 13 dicembre.

Tra coloro intenzionati ad andare via c’è Katia Ricciarelli, che ha parlato di un impegno lavorativo preso per i giorni di Natale. Anche Carmen Russo vuole lasciare per trascorrere le feste con Enzo Paolo e sua figlia Maria. Come lei Francesca Cipriani, che vuole rivedere la famiglia e il fidanzato.

Grande Fratello Vip, ecco tutti i vipponi che vogliono abbandonare prima di Natale

Ai Vipponi pronti ad abbandonare il Grande Fratello Vip prima di Natale si aggiunge Manila Nazzaro, che ha ammesso di essere stanca fisicamente e psicologicamente . C’è poi Alex Belli, preoccupato di superare ulteriormente il limite con Soleil Sorge. La stessa Soleil ha ammesso di nonn essere pronta a prolungare di così tanto la sua permanenza nella Casa. Lulù Selassié vuole invece abbandonare perché avrebbe progettato un viaggio con sua madre per il periodo natalizio. Ultimo a minacciare di uscire in previsione dell’allungamento del Grande Fratello Vip è stato infine Davide Silvestri.

