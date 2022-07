Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti esclusi?/ Da Rita Dalla Chiesa a Max…

Grande Fratello Vip 7: chi non ci sarà

Sale la febbre per il ritorno in tv del Grande Fratello Vip che farà compagnia al pubblico di canale 5, con la settima edizione, a partire dal 12 settembre. Per Alfonso Signorini e i suoi autori sarà un’estate di lavoro per la scelta dei concorrenti che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero restare nella casa sei mesi, come accaduto agli inquilini della sesta edizione. Nelle ultime settimane, sono tanti i nomi di vip accostati al reality. Non tutti, però, riusciranno a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Pur non essendoci ancora l’ufficialità, nella casa del Grande Fratello Vip 7, salvo colpi di scena, dovrebbero esserci Chadia Rodriguez, Pamela Prati e l‘ex concorrente del Collegio George Ciupilan.

Gianluca Costantino escluso dalla festa di Soleil Sorge/ "Non capisco perché", ma è polemica...

Alcuni dei nomi che, nelle scorse ore, hanno creato maggior fermento sul web, invece, non faranno parte del cast. Secondo quanto fa sapere TvBlog, infatti, sarebbero quattro, per il momento, i probabili concorrenti esclusi.

I nomi dei concorrenti esclusi dal Grande Fratello Vip 7

Secondo TvBlog, nel cast del Grande Fratello Vip 7 non ci sarà Rita Dalla Chiesa. Quest’ultima, ai microfoni di Fanpage, aveva rivelato di aver avuto contatti con Alfonso Signorini, ma di non aver sciolto ancora le riserve. “I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte“, aveva detto.

George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7?/ La sua storia: "Con mio papà anni orrendi"

Non dovrebbe esserci neanche l’attore a luci rosse Max Felicitas il cui nome circola da tempo intorno al reality. Infine, nonostante rumors e indiscrezioni, TvBlog fa sapere che non ci sarà neanche Federico Fashion Style che sarà impegnato in altri progetti.

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini concorrente di Tale e Quale Show 2022?/ Spunta l'indiscrezione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA